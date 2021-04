Lucía Rivera y su outfit perfecto para el fin de semana

18/04/2021 LUCÍA RIVERA. MADRID, 18 (CHANCE) Lucía Rivera siempre consigue dejarnos sin palabras y es que en esta ocasión la hija de Blanca Romero ha colgado en su red social de Instagram una imagen de su look para este fin de semana. Un outfit que nos ha enamorado por completo, y es que la modelo no puede tener mejor gusto por la moda y sobre todo, marcar su personalidad en cada una de las prendas que elige. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 18 (CHANCE)



Lucía Rivera siempre consigue dejarnos sin palabras y es que en esta ocasión la hija de Blanca Romero ha colgado en su red social de Instagram una imagen de su look para este fin de semana. Un outfit que nos ha enamorado por completo, y es que la modelo no puede tener mejor gusto por la moda y sobre todo, marcar su personalidad en cada una de las prendas que elige.



De esta manera, Lucía Rivera optó este sábado por lucir un jeans ancho vaquero, top ajustado y corto de color gris y una blazer oscura. Todo ello combinado con una gorra color tierra, bandolera caqui y sneakers claras. Un outfit perfecto para disfrutar del fin de semana en compañía de amigos o seres queridos.



No es la primera vez que Lucía Rivera cuelga en su perfil de Instagram fotografías de las prendas que elige para su día a día, de hecho es muy habitual ver en sus redes sociales imágenes espectaculares de la joven posando y marcando tendencia.