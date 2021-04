La NASA es "optimista" del éxito del primer vuelo del Ingenuity en Marte

Fotografía cedida por la NASA donde se muestra un primer plano del helicóptero Ingenuity tomado desde el Mastcam-Z, un par de cámaras con zoom a bordo del rover Perseverance en Marte. EFE/NASA/JPL-Caltech/ASU

Miami, 18 abr (EFE).- La agencia espacial estadounidense NASA se muestra "optimista" de que este lunes el helicóptero Ingenuity pueda realizar en Marte el "histórico" primer vuelo controlado y con motor en otro planeta, en una prueba que abriría el camino a futuras exploraciones con dimensión aérea en el planeta rojo.

Si todo sale como los ingenieros esperan, el pequeño helicóptero despegaría no antes de las 03.31 hora de la costa este de los Estados Unidos (07.31 GMT).

Sin embargo, debido a los cerca de 278 millones de kilómetros que actualmente hay entre Marte y la Tierra, las imágenes del primer vuelo llegarían a la NASA horas después, por lo que realizarían una transmisión en vivo a partir de las 06.15 hora local (10.15 GMT).

El intento del lunes llega después de que tuvieran que aplazar otro previsto inicialmente para el 11 de abril debido a un problema técnico y a que querían hacer más "comprobaciones previas al vuelo".

No en vano, deben sopesar "cuidadosamente cada paso", indicó MiMi Aung, gerente del proyecto Helicóptero Explorador Marciano (MHS) del Laboratorio de Propulsión de la Agencia Nacional Aeroespacial estadounidense (JPL-NASA).

SOLUCIONES

"Durante la última semana, hemos estado probando dos soluciones para abordar el problema del temporizador de 'vigilancia' que impidió que el helicóptero pasara al 'modo de vuelo' y realizara una prueba de giro de alta velocidad de los rotores el 9 de abril", explicó Aung este fin de semana en el blog de JPL.

En los últimos días los técnicos han trabajado para ajustar esa secuencia de comandos desde la Tierra para alterar ligeramente el tiempo de esta transición.

Tras estos cambios, los ingenieros creen "probable" el poder hacer la transición al "modo de vuelo" y prepararse para el despegue aproximadamente el 85 % del tiempo.

Esta "solución" dejaría al Ingenuity "a salvo" si no se completa la transición al "modo de vuelo", en una opción ya empleada el pasado viernes en la primera prueba de giro de alta velocidad en Marte, algo que el 9 de abril no se pudo hacer.

También han estado ocupados en modificar y reinstalar el software de control de vuelo, que ya ha sido enviado al rover Perseverance, que aterrizó con éxito sobre la superficie marciana el pasado 18 de febrero con el Ingenuity "a bordo".

En caso de que la opción de modificar el tiempo de transición no funcione, el rover enviará el nuevo programa de control de vuelo al helicóptero y serían necesarios varios días para "cargar y probar" el nuevo software en el Ingenuity y rehacer las pruebas de rotor en esta nueva configuración.

MÁS OPCIONES

Desde Pasadena, en California, sede de JPL-NASA, se comandará la misión de este helicóptero que partió de Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.), en julio de 2020 pegado al vientre del Perseverance.

"Somos optimistas de que el helicóptero podrá despegar de la superficie marciana en este momento; sin embargo, esta es una prueba y estamos preparados para que no ocurra", indicó la responsable de MHS.

Pero aun cuando este "experimento tecnológico" no salga bien el lunes, el objetivo es seguir aprendiendo y probar nuevas opciones para, "con una buena probabilidad", tener éxito en días posteriores y que logre despegar el helicóptero de unas 4 libras (1,8 kilogramos) y del tamaño de un balón de fútbol.

"Cuando alcancemos los 10 pies (3 metros), Ingenuity entrará en un vuelo estacionario que debería durar, si todo va bien, unos 30 segundos", explicó en un comunicado anterior el especialista Håvard Grip, a cargo del control de vuelo del Ingenuity en el laboratorio.

UNA NUEVA DIMENSIÓN

El éxito de esta experimento allanaría el camino para futuras misiones que incluirán vehículos voladores robóticos avanzados, recopilarán imágenes de alta resolución desde el aire y examinarán los sitios que son difíciles de alcanzar para los rover.

Estos datos serían inestimables para posibles futuras misiones a Marte con "helicópteros de próxima generación para añadir una dimensión aérea" a las exploraciones en el planeta rojo, el próximo gran objetivo de la exploración espacial.

Elon Musk, fundador y director ejecutivo de la compañía SpaceX, con el que la NASA firmó un contrato para llevar de nuevo astronautas a la Luna en 2024, se ha mostrado "muy seguro" de que su empresa podrá enviar una misión tripulada por humanos a Marte en 2026.