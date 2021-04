Fútbol/Primera.- (Crónica) Sevilla y Villarreal aprietan por la Liga y por Europa

18/04/2021 Real Sociedad - Sevilla. Los andaluces remontan a la Real y el 'submarino', quinto, golea al Levante El Betis sufre otra reacción (2-2) del Valencia El Alavés calienta la permanencia con un 1-0 al Huesca DEPORTES LALIGA



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Sevilla dejó una nueva demostración de fuerza al remontar (1-2) a la Real Sociedad este domingo, en una intensa y aglomerada jornada 33 de LaLiga Santander, que apretó también la lucha europea, con el Villarreal quinto son su triunfo (1-5) sobre el Levante y aprovechando también el empate del Betis ante el Valencia (2-2), mientras que por abajo el Deportivo Alavés superó (1-0) al Huesca.



Los de Julen Lopetegui no bajan los brazos y siguen siendo candidatos a ganar la Liga, a seis puntos del líder Atlético de Madrid. Los andaluces comenzaron por debajo por un golazo de un sevillista como Carlos Fernández, a los cinco minutos, pero la reacción no se hizo esperar y fue doble. Fernando y En-Nesyri remontaron en un minuto, más vivos que la zaga rival.



En-Nesyri fue quien pudo sentenciar en el segundo tiempo, flojo de una Real que, con la Copa del Rey del año pasado en sus vitrinas, no carbura en Liga en la pelea por los puestos europeos. Ahí, manda ahora el Villarreal, 49 puntos por los 48 del Betis y 47 de la Real, que se desquitó de su derrota ante Osasuna, en un una goleada liderada por Gerard Moreno y un doblete de Chukwueze.



El Levante se desmoronó en la segunda parte ante un 'submarino' que parece el más entonado de esa zona noble de cara al final de temporada. Mientras, un Betis de menos a más terminó sumando un punto ante un Valencia que, como la pasada semana, dejó una buena reacción ante la adversidad. Los de Manuel Pellegrini se pusieron dos veces por delante pero encajaron su tercer empate seguido.



Fekir adelantó a los béticos cuando los 'che' ya lamentaban la primera lesión del día, la de Thierry, la más grave, con la de Soler y Racic después. Guedes empató y anunció que tenía el día. Antes del descanso sin embargo Canales volvió a adelantar a un Betis que regaló en el segundo tiempo. Un penalti de Álex Moreno, ante Guedes, permitió el empate de Carlos Soler, y a partir de ahí llegaron los mejores minutos de los de Javi Gracia.



LA PERMANENCIA SE CALIENTA UN POCO MÁS



Un Valencia sin aspiraciones en la tabla más que certificar la permanencia pero que no quiere dejarse llevar en una temporada muy larga. Para el Celta el año también le deja poco por lo que pelear, después de un empate sin goles ante el Cádiz, ambos saboreando al menos la permanencia, 38 los celestes, 36 puntos los amarillos.



Los de Álvaro Cervera se defendieron bien e incluso tuvieron buenas salidas a la contra, mientras que los gallegos no estuvieron inspirados, más en el primer tiempo. Hugo Mallo llegó a marcar, pero por unos centímetros lo anuló el VAR. La segunda mitad fue más tranquila. También dio un paso de gigante para seguir en Primera un Osasuna con 37 puntos, al superar (2-0) a un Elche condenado a sufrir, segundo por la cola.



Barja, en el minuto 38, y Diego González, en propia puerta en el 67', fueron los golpes 'rojillos' a un Elche frágil atrás. Con el botín, Osasuna fue un muro contra el que se estrelló el equipo de Fran Escribá, a un punto de la salvación. Empatados en 27 puntos están Alavés, Huesca y Valladolid, con un partido menos.



Los vascos ganaron una final a los oscenses, gracias a un gol de Battaglia en el minuto 85, en la primera victoria con Javi Calleja en el banquillo babazorro. Ambos equipos estuvieron correctos, sin regalos y con llegada, pero el misil de Battaglia impidió la escapa de los de Pacheta y encendió la permanencia.