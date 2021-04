Fútbol/Primera.- Crónica del Getafe - Real Madrid, 0-0

18/04/2021 Getafe - Real Madrid DEPORTES LALIGA



El Real Madrid falla en Getate



Los de Zidane pagan el desgaste y los cambios en un paso en falso (0-0) por el título



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid no pudo (0-0) con el Getafe este domingo en la jornada 33 de LaLiga Santander celebrada en el Coliseum Alfonso Pérez, un paso en falso de los blancos en su persecución al líder Atlético de Madrid, una semana después de ganar el 'Clásico'.



Zinedine Zidane se la tuvo que jugar con las rotaciones, con jugadores del filial como Chust y Antonio Blanco, con Modric exigido y Rodrygo de interior. La semana grande de eliminar al Liverpool en Liga de Campeones y superar al Barça trajo una factura que pagó el Madrid en un derbi madrileño que nunca controló.



El Getafe fue mejor pero sufrió el mal del gol que tiene esta temporada y los últimos partidos. Unas cuantas ocasiones claras que no tuvieron acierto, alguna por centímetros y otras por culpa de un Thibaut Courtois de nuevo salvador, al igual que Militao y esta vez Chust. El canterano evitó el primero de Mata a los cinco minutos.



Después, el meta belga paró una muy clara de Olivera y Modric taponó a Nyom en el rechace también peligroso. El Madrid estuvo cerca de matar en la única que tuvo, un pase al desmarque de Mariano y una mala salida de Soria, que terminó en gol. Por centímetros, el VAR lo anuló, y volvió el asedio local con Arambarri.



El uruguayo, en el punto de penalti, perdonó con tiempo para todo, y ya en el minuto 20 Mata mandó un remate de cabeza al palo. En otra mala salida de Soria, Mariano la volvió a tener antes del descanso, pero la pobre producción blanca no mejoró en el segundo tiempo. El Getafe tuvo más gasolina y eso se tradujo en mucha recuperación en campo rival, Cucurella a los mandos.



En una pérdida de Marcelo Unal obligó al paradón de Courtois y la entrada de Ángel aumentó los problemas de los blancos. El ariete azulón generó mucho peligro pero tuvo la misma falta de puntería que sus compañeros. También reclamó un penalti de Militao, igual que Unal en el primer tiempo. La entrada de Benzema y del debutante Antonio Blanco colocó algo mejor al Madrid, pero fue un espejismo.



Maksimovic también la tuvo ante el portero del Madrid, quien sujetó a un equipo que, como confesó Zidane, va al límite. Con la Liga en juego, el Madrid tiró de orgullo pero sacó solo un punto, con siete batallas aún por delante, pero quitando valor al reciente triunfo en el Clásico. Ahora, Atlético (70 puntos) y Barça (65 con uno menos), vuelven a depender de sí mismos ante el Madrid (67).



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE, 0 - REAL MADRID, 0.



--ALINEACIONES.



GETAFE: David Soria; Nyom, Djené, Timor, Olivera; Maksimovic, Arambarri; Aleñá (Damián, min.76), Cucurella; Unal (Miranda, min.91) y Mata (Ángel, min.65).



REAL MADRID: Courtois; Odriozola, Chust, Militao, Marcelo; Modric; Rodrygo (Antonio Blanco, min.65), Isco, Asensio (Arribas, min.78), Vinicius y Mariano (Benzema, min.65).



--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C. Murciano). Amonestó a (Nyom, min.58), Ángel (min.75) y Cucurella (min.87) por parte del Getafe. Y a Vinicius (min.55) en el Madrid.



--ESTADIO: Coliseum Alfonso Pérez.