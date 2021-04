Fútbol/Primera.- Crónica del Atlético de Madrid - SD Eibar: 5-0

Correa saca del túnel al Atlético



El líder guarda su plaza con una clara victoria ante el Eibar encarrilada por dos goles del argentino en dos minutos antes del descanso



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid defendió su liderato en LaLiga Santander 2020-2021 tras imponerse este domingo de forma clara por 5-0 a la SD Eibar, gracias en buena parte al acierto de Ángel Correa, autor de dos goles claves y psicológicos en los cinco últimos minutos de la primera parte que desenredaron a líder hasta entonces algo espeso nuevamente.



El conjunto de Diego Pablo Simeone salió del túnel en el que parecía metido y que había apretado la carrera liguera. Lo hizo con más contundencia que apoyado en un fútbol brillante, y gracias a la aparición del delantero argentino, que se redimió de sus dos ocasiones falladas el pasado domingo ante el Betis y que hizo venirse abajo a los 'armeros', desarbolados en la segunda mitad.



El '10' rojiblanco cambió las lágrimas por su sonrisa y aunque el partido terminó con goleada, nadie la atisbaba en el minuto 42. Hasta ese momento, el líder no había estado fino para desarmar a un Eibar que había aguantado hasta entonces con bastante solvencia, pero que se marchó otra jornada de vacío, ya la decimocuarta consecutiva. Once minutos fatales, con el descanso de por medio, fueron una losa para el colista y un impulso para los colchoneros, reforzados en su ánimo y que obligan al Real Madrid a apretar en el Coliseo ante el Getafe.



El Atlético demostró dudas hasta el 1-0. Sin el gol de Luis Suárez, el talento que pueda dar Joao Felix y la pérdida en las hora previas por los problemas musculares de Thomas Lemar, Simeone apostó por defensa de cuatro y laterales (Trippier y Lodi) muy adelantados, Saúl en la derecha, y Llorente y Carrasco con movilidad para acompañar arriba a Correa, los colchoneros no encontraron la fórmula para asustar a los 'armeros', donde José Luis Mendilibar, pese a la delicada situación, dio oportunidades a jóvenes como Dufur y Atienza.



Apenas hubo grandes ocasiones en las áreas de Oblak y Dimitrovic, aunque el mayor susto fue seguramente para el esloveno, con una internada por la derecha de Pozo, cuyo pase no fue conectado por centímetros por Kevin Rodrigues. Otra similar posterior de Aleix García tampoco encontró rematador en el área pequeña, en lo que fueron las mejores opciones de un Eibar que trató de no perderle la cara al duelo.



Las maniobras de Correa o las apariciones de Lodi eran las mejores bazas del equipo local, que sólo lanzó algún aviso con un disparo muy centrado de Carrasco, cuyo rechace de Dimitrovic envió alto Llorente. Simeone retocó el esquema inicial de su equipo, metiendo a Saúl en el centro, y esa modificación hizo mejorar algo a los suyos que se encontraron un premio un tanto inesperado en los cuatro últimos minutos del primer acto.



CORREA EJERCE DE GOLEADOR



Así, en el minuto 42, un saque de esquina fue cabeceado por Herrera en el primer palo hacia el segundo donde estaba en soledad Correa para empujarlo a la red y dar alivio al líder. Dos minutos después, el argentino hacía el 2-0 tras un gran giro en el área tras un pase de Carrasco, en una jugada iniciada con un gran cambio de juego de Herrera hacia Lodi.



El Atlético llegó al descanso con la tranquilidad que necesitaba y el paso por vestuarios le devolvió con mucha más contundencia y aprovechando la debilidad visitante en defensa. Carrasco, libre de marca entre Arbilla y Burgos, no desperdició un buen pase al espacio para desbordar a Dimitrovic, aguantar la llegada de Dufur y empujar a puerta vacía el 3-0.



Era el minuto 48 y emulando lo sucedido en el tramo final de la primera mitad, poco después llegó el cuarto, obra de Llorente que 'cazó' un pase atrás de Correa. El Eibar, muy 'tocado', ni siquiera tuvo amago de reacción cuando Simeone inició el carrusel de cambios y encajó la 'manita' en el 68 también por medio del centrocampista madrileño, que ya suma once goles. A partir de ahí, todos pensaron ya en próximos retos.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 5 - SD EIBAR, 0 (2-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic (Felipe, min.74), Giménez, Lodi; Saúl, Koke (Vitolo, min.61), Herrera (Kondogbia, min.69), Carrasco (Torreira, min.69); Llorente y Correa (Dembélé, min.61).



SD EIBAR: Dmitrovic; Dufur (Oliveira, min.62), Burgos, Arbilla, Cote (Rafa Soares, min.72); Atienza, Sergio Álvarez; Pozo, Aleix García (Inui, min.62), Kevin Rodrigues (Recio, min.72); y Kike García (Quique González, min.72).



--GOLES.



1-0, minuto 42. Correa.



2-0, minuto 44. Correa.



3-0, minuto 49. Carrasco.



4-0, minuto 53. Llorente.



5-0, minuto 68. Llorente.



--ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano). Amonestó a Paulo Oliveira (min.88), por el Eibar.



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.