Fútbol.- Zidane: "La derrota es rendirse, el resto es camino"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aceptó el empate de este domingo ante el Getafe sin nada que reprochar a sus jugadores y sabiendo que tienen que "seguir" en el "camino", y no "rendirse" pese al 0-0 en la lucha por la Liga.



"No tengo nada que decir, el árbitro está ahí para decidir si es fuera de juego o no. Hay que felicitar también a los jugadores, no ha sido fácil, en defensa estuvimos muy bien. Quedan muchos puntos", dijo en rueda de prensa en el Coliseum, preguntado por el fuera de juego que anuló un gol a Mariano.



Zidane utilizó de manera distinta lo que días antes calificó como una situación límite de sus jugadores en lo físico. "Límite no tenemos, algo vamos a hacer. Vamos a seguir peleando. El límite lo vamos a poner más arriba, no hay en este equipo", afirmó.



"Es lo que hay. No es fácil, los jugadores han hecho un buen partido. Es un punto, cuando ganamos tenemos que seguir y ahora vamos a seguir de la misma manera. Están pasando muchas cosas, muchas bajas, pero no es solo para nosotros. Hay muchos equipos sufriendo de la misma manera", añadió.



"Partido de Chust ha sido muy serio, todos los canteranos siempre están ahí. Jugando ayer Antonio Blanco jugó fenomenal, son cosas que pasan, quizá se podía anticipar un poco. La derrota es rendirse, el resto es camino", terminó, hablando también de los canteranos y de su llamada por las bajas de última hora de Mendy y Valverde.