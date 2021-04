Fútbol.- Múnich reitera que "no es posible" garantizar que pueda haber espectadores durante la Eurocopa

BERLÍN, 18 (dpa/EP)



La ciudad alemana de Múnich no está en condiciones de garantizar que los aficionados puedan asistir a los partidos de la Eurocopa 2020 que se disputen en el Allianz Arena en junio, ha reiterado el alcalde Dieter Reiter.



La UEFA quiere esas garantías antes de la reunión del Comité Ejecutivo de este lunes, en la que tomará una decisión final sobre las ciudades anfitrionas -entre ellas, si Sevilla sustituye a Bilbao como sede en España-, pero Reiter dijo al periódico dominical Welt am Sonntag que esto no es posible debido al coronavirus.



"No es posible en este momento hacer una declaración sobre si la tasa de infección en junio permite la presencia de aficionados en el estadio o no", dijo Reiter. "Sin embargo, esperamos que la situación de la pandemia se alivie en junio y que podamos liberar al menos un cierto porcentaje de los asientos en el Allianz Arena para los espectadores, incluidas medidas de higiene adicionales y posibles estrategias de prueba, como se pretende por la UEFA", añadió.



Nueve de los 12 anfitriones originales se han comprometido a llenar sus estadios al menos en un 25 por ciento, salvo Múnich, Bilbao y Dublín. La UEFA ha dicho que las ciudades anfitrionas podrían ser eliminadas si los aficioandos no pueden asistir al torneo del 11 de junio al 11 de julio, pospuesto el año pasado debido a la pandemia.



Reiter es optimista y aseguró que se verán "cuatro partidos de la Eurocopa en Múnich este verano", pero también insistió en que la tasa de infección en ese momento será el factor determinante para saber si habrá espectadores.



También expresó su sorpresa de que Hungría estuviera considerando un Estadio de Budapest lleno para sus partidos en el grupo emparejado con Munich, y dijo que Hungría está clasificada como área de alto riesgo por las autoridades alemanas.