Fútbol.- Mendilibar: "Si por un sopapo nos venimos abajo no tenemos nada que hacer"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, apuntó que la salvación sigue estando ahí, a cuatro puntos, a pesar de una nueva derrota (5-0) este domingo ante el Atlético de Madrid, pero explicó que no puede haber bajada de brazos ni bajones mentales.



"Hemos demostrado que mentalmente somos débiles. Los 40 primeros minutos han sido buenos, el gol nos hace pensar más en el gol que en lo que tenemos que hacer", dijo en rueda de prensa en el Wanda Metropolitano, después de la jornada 33 de LaLiga Santander.



"Al minuto nos hacen el 2-0 y se acaba el partido. Es un poco mental, nos está pasando casi toda la temporada, en el momento que nos hacen un gol bajamos lo brazos. Tenemos que hacernos fuertes. Si por un sopapo nos venimos abajo no tenemos nada que hacer", añadió sobre esos dos goles de Correa que dejaron tocado a los vascos.



El técnico armero apuntó que pese a la mala racha, la salvación no se aleja, porque los demás también están sufriendo. "Llevamos 14 jornadas sin ganar y llevamos mucho tiempo a cuatro puntos de la salvación, está en nuestras manos, pero haciendo las cosas bien. Hoy ha sido por una bajaba mental después del 1-0", dijo.