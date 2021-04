Fútbol.- Levante y Real Madrid tropiezan en la Primera Iberdrola y Real y Granadilla se presentan para la Champions

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Levante y el Real Madrid, segundo y tercer clasificados de la Primera Iberdrola 2020-2021, tropezaron en la vigesimosexta jornada del torneo con sendos empates ante el Sporting Huelva y el Betis, que aprietan la lucha por las plazas para jugar la Liga de Campeones para las que presentan su decidida candidatura la Real Sociedad y la UD Granadilla Egatesa Tenerife.



Tras este fin de semana, estos cuatro equipos, que pelean por acompañar a un FC Barcelona de nuevo demoledor ante el Deportivo ABANCA (9-0) a la máxima competición continental, están separados por cinco puntos, con el equipo tinerfeño con un duelo aún pendiente que jugará este martes en casa del líder.



De momento, el Levante sigue siendo con 55 puntos después de sumar su segunda jornada consecutiva sin ganar con empate a dos en su casa ante el Sporting Huelva, un resultado que pudo ser peor de no haber mediado la 'pichichi' Esther González. Las visitantes llegaron al descanso 0-2 con goles de Dany Helena y Mayra Ramírez, pero la granadina recortó en el 55 y empató de forma agónica en el 96.



Sin embargo, el Real Madrid no pudo sacar provecho de este traspié 'granota' y sigue, con 54 puntos, a uno del equipo de María Pry después de no pasar del empate a uno en Valdebebas ante un Betis que pelea por salir de abajo. El conjunto verdiblanco, que tuvo buenas opciones, se adelantó también en el marcador en el minuto 60 por medio de Salvador y sólo un penalti transformado por Asllani en el 77 permitió a las madridistas salvar un punto.



Sí aprovecharon la jornada la Real Sociedad y la UD Granadilla, que se ponen ambos con 50 puntos. Con idéntico resultado, 3-1, las realistas se impusieron al EDF Logroño y el conjunto tinerfeño, la gran revelación, al Santa Teresa, frente al que encadenó su quinta victoria seguida.



En cambio, se descuelga de esta pelea por la Champions el Madrid CFF, que se quedó con 48 puntos tras perder por 2-0 en su visita al Valencia, mientras que el Atlético de Madrid (42 y un choque menos) casi se despidió de sus opciones después de perder ante el Sevilla en un final de locura. Tounkara empató a dos en el 91 y a renglón seguida las locales hicieron el 3-2 para dejar los tres puntos en el Jesús Navas.



Por otro lado, el imparable FC Barcelona continúa con paso firme hacia el título y lo hizo con otra sonora goleada ante el Deportivo ABANCA, al que endosó un 9-0 en el Johan Cruyff, con siete de los goles antes del descanso.



Finalmente, el Athletic endereza su rumbo con su segunda victoria seguida al batir por 2-5 en el derbi al Eibar, mientras que el Rayo Vallecano y el Espanyol no lograron despegarse demasiado de la zona baja tras empatar a dos goles, con el empate franjirrojo llegando en el 93 (Cristina Baudet).