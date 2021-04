Fútbol.- La UEFA, España, Italia e Inglaterra denuncian el "cínico proyecto" de la Superliga europea

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La UEFA, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga, la Federación Inglesa de Fútbol (FA), la Premier League, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la Lega Serie A han criticado este domingo el "cínico proyecto" de creación de la Superliga europea por parte de algunos clubes ingleses, españoles e italianos, que solo busca "el interés propio de unos pocos" en un momento en el que es imprescindible "la solidaridad", y anuncia que tomará "medidas" si se lleva a cabo.



"La UEFA, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) y la Premier League, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga, y la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la Lega Serie A han sabido que algunos clubes ingleses, españoles e italianos pueden estar planeando anunciar su creación de una llamada Superliga cerrada", señala el comunicado conjunto de todos los organismos.



Según publicaron este mismo domingo The Sunday Times y The New York Times, doce de los clubes europeos más importantes aspiran a crear una Superliga europea que compita con la Liga de Campeones. Entre ellos están los españoles Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, los italianos Juventus, AC Milán e Inter de Milán y los ingleses Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham y Arsenal. Ningún club francés o alemán está en el proyecto, después de que Paris Saint-Germain y Bayern Múnich desechasen la oferta.



"Si esto sucediera, deseamos reiterar que nosotros, la UEFA, la FA inglesa, RFEF, FIGC, la Premier League, LaLiga, Lega Serie A, pero también la FIFA y todas nuestras federaciones miembro, seguiremos unidos en nuestros esfuerzos para detener este cínico proyecto, un proyecto que se fundamenta en el interés propio de unos pocos clubes en un momento en que la sociedad necesita más que nunca la solidaridad", advirtieron.



Además, aseguraron que considerarán tomar "todas las medidas al alcance", a todos los niveles, "tanto judiciales como deportivos", para evitar que esto suceda. "El fútbol se basa en las competiciones abiertas y el mérito deportivo; no puede ser de otra manera", añadieron. "Como ya anunciaron la FIFA y las seis federaciones, los clubes en cuestión no podrán jugar en ninguna otra competición a nivel nacional, europeo o mundial, y sus jugadores podrían verse privados de la oportunidad de representar a sus selecciones nacionales", indicaron.



"Agradecemos a los clubes de otros países, especialmente a los clubes franceses y alemanes, que se han negado a inscribirse. Hacemos una llamada a todos los amantes del fútbol, seguidores y políticos, a que se unan a nosotros en la lucha contra este proyecto si se anunciara. Este persistente interés propio de unos pocos ha estado ocurriendo durante demasiado tiempo. Ya es suficiente", concluyeron.