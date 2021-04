Fútbol.- José Bordalás: "La sensación es que podíamos haber ganado"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Getafe, José Bordalás, lamentó la ocasión perdida para ganar al Real Madrid este domingo en un 0-0 en el Coliseum, sin querer entrar en las jugadas polémicas y convencido de que podían "haber ganado" por lo visto en el terreno de juego.



"La sensación es que podíamos haber ganado. El equipo ha hecho un gran partido, hemos creado más ocasiones que el Real Madrid, que no es fácil, y hemos tirado 15 veces a puerta. El equipo ha sido atrevido y ha hecho un partido muy completo", señaló Bordalás en rueda de prensa tras el partido.



El alicantino no quiso polemizar sobre las quejas visitantes sobre el estado del césped del Coliseo. "Os perdéis en cosas que no son importantes. Cuando mi equipo hace un buen partido siempre sale algo ajeno a lo que es el fútbol. El campo está como quiere el equipo que esté, dentro de las normas", zanjó.



Bordalás tampoco entró en el posible penalti de Militao a Ángel y dejó claro que "el VAR está para eso". "Si no se ha pitado es porque no ha habido penalti", apuntó el técnico del conjunto 'azulón', que prefirió insistir en la "falta de acierto" que les está lastrando. "Tendríamos muchos más puntos de los que tenemos y nos vemos abocados a coquetear con el descenso", sentenció.