Fórmula 1/GP Emilia-Romaña.- Alonso: "La carrera ha valido por dos o tres en cuanto a experiencia"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El piloto español Fernando Alonso (Alpine), undécimo en la carrera del Gran Premio de Emilia-Romaña, ha asegurado que la cita de este domingo ha valido "por dos o tres en cuanto a experiencia", sobre todo al tratarse de la primera que consigue acabar en el presente Mundial de Fórmula 1, y ha recordado que, sin casi entrenamientos de pretemporada, las sensaciones solo se van encontrando en carrera.



"Me he quedado cerquita -de los puntos-, pero estoy contento de cómo fue la carrera; hay que recordar que es la primera carrera que acabo. Son experiencias y sensaciones que van quedando en el bolsillo, con cada vuelta que doy me encuentro un poquito más cómodo con todo y voy aprendiendo cosas. Era importante acabar, sobre todo con estas condiciones difíciles al principio y a mitad de carrera. La carrera de hoy ha valido por dos o tres en cuanto a experiencias", señaló a DAZN.



El asturiano explicó que ha sido importante el transcurso de la carrera, ya que "no" se encontraba "igual de cómodo en la vuelta 1 que en la 63". "Me quedo con todo, con la dificultad del inicio y de interpretar las condiciones de pista. No ha habido entrenamientos; cuando vas a jugar un partido de tenis a Roland Garros o a Wimbledon haces un poco de entrenamiento en esa superficie, te vas adaptando a las cosas...", manifestó.



"En Fórmula 1 hemos tenido tres días en Baréin, día y medio para cada piloto, y te meten al Campeonato del Mundo. Es como preparar unas Olimpiadas sin ningún tipo de entrenamiento. Imagínate todas cosas que he asimilado en las primeras vueltas, con el safety car, la bandera roja... Han pasado muchas cosas hoy y es la única manera de entrenarlas, en carrera", prosiguió.



Por último, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 reconoció que ya mira hacia la carrera de dentro de dos semanas en el Gran Premio de Portugal. "Ahora tenemos un atracón de carreras en las próximas semanas. Va a venir bien para seguir mejorando y adaptándonos lo mejor posible. Veremos si empezamos a sumar los primeros puntos", finalizó.