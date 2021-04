¿Estará Terelu Campos con Rocío Carrasco este miércoles en televisión?

23/03/2021 Terelu Campos, muy seria EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Este miércoles Rocío Carrasco estará en directo en el plató donde se ha estado emitiendo su documental con Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez. Todavía se desconocen los colaboradores que van a estar con ellos, pero puede que Terelu Campos, por su gran amistad con la protagonista, esté con ella ante las cámaras.



Le hemos preguntado a la hija de María Teresa Campos si se va a sentar el miércoles que viene en ese plató y no nos ha querido decir absolutamente nada, quizás para preservar el interés hasta la misma noche del miércoles o porque todavía no ha decidido si ir o no.



Lo cierto es que el documental de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' está revolucionando a toda la sociedad y se ha producido un antes y un después en la televisión por haber juzgado a un mujer durante más de veinte años sin conocer su versión, su verdad, la misma que está contando en estos episodios que nos están dejando cuanto menos, sorprendidos.