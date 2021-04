España.- Sánchez abre campaña sin mencionar a Ayuso y pide un Gobierno en Madrid que vacune "con seriedad"

11/04/2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez POLITICA CAPTURA PSOE



Asegura que sacar al PP de Sol tras 26 años y acabar con su "pillaje" está "al alcance de la mano" si todos los progresistas salen a votar



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto este domingo la campaña madrileña cargando duramente contra el PP, asegurando que "solo ama España si gobierna", y ha llamado a evitar el camino que representa "del odio y la ultraderecha" y del "pillaje". Y aunque no ha mencionado ni una vez a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado para criticar de forma velada su gestión de la pandemia, tanto en la vacunación como en la respuesta a la crisis económica.



En el primer mitin oficial de la campaña del PSOE para las elecciones del 4 de mayo, el presidente ha pedido el voto a todos los progresistas y, en especial, a los jóvenes, para que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, pueda conformar un Ejecutivo "serio y abierto"; un gobierno que "concluya la vacunación con seriedad", que "administre con limpieza los fondos europeos" y que ponga "punto y final al Gobierno del PP" en la Comunidad de Madrid tras 26 años.



"VOTAR, VOTAR Y VOTAR"



"Lo tenemos al alcance de la mano. Lo único que necesitamos es ir a votar todos los progresistas el 4 de mayo la candidatura del PSOE y de Gabilondo. Lo que necesitamos los progresistas es votar, votar y votar, por convicción, por lo que somos y por lo que creemos", ha reivindicado.



Así lo ha asegurado durante el acto que ha celebrado el PSOE en el interior de su sede de la calle Ferraz, sin público, por la pandemia y en el que además del secretario general de los socialistas y del candidato Gabilondo, también ha tomado la palabra la 'número cinco' de la lista, Irene Lozano.



Sánchez ha arrancado su intervención reivindicando el trabajado del Gobierno para promover la recuperación y también su estrategia de vacunación. "Lo que estamos haciendo es apoyar el tejido empresarial, a los trabajadores, los autónomos, y construyendo la mayor red social", ha afirmado, tras recalcar que "la vacunación es la palanca de la recuperación".



REIVINDICA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO FRENTE A LA PANDEMIA



"Es una respuesta que hemos hecho solos, apelando siempre a la unidad, tendiendo la mano, pero lo hemos hecho solos, sin apoyo una vez más del PP, en un momento crítico", ha denunciado, en su primer reproche a la formación de Pablo Casado.



El presidente ha defendido que el final de la pandemia está "más cerca, al doblar la esquina". "El avance de la vacunación hará que en pocos meses dejemos atrás el tiempo tan oscuro del Covid y se va a abrir una nueva etapa de recuperación", ha garantizado.



Eso sí, Sánchez ha avisado en este punto de que, para que esa recuperación sea posible en Madrid, es preciso que el próximo 4 de mayo los madrileños elijan en las urnas el camino "del Gobierno serio de Gabilondo", y no "el camino del gobierno de Colón, que significa exclusión social, ultraderecha y corrupción durante dos años más".



"Cualquier pretexto sirve para que la derecha enrede y trate de evitar que España resurja. Dicen que aman España, pero solo si están en el gobierno. Si no, su máxima es: mejor que España se hunda, para que lleguen ellos a salvarla y a volver a reanudar su pillaje", ha denunciado.



En este punto, Sánchez ha aprovechado para sacar pecho de todos los recursos que se van a destinar desde el Estado a la Comunidad, por ejemplo, los 461 millones del Plan de Recuperación, o los 9.643 millones que contemplan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el PP rechazó.



LLAMAMIENTO A LOS JÓVENES



Además, ha querido hacer un especial llamamiento a los jóvenes, que piden "un horizonte de futuro y están cansados de esperar". "Su espera es el síntoma de un sistema que ha fracasado por completo en la Comunidad de Madrid y que tenemos el deber de revertir desde la acción de un gobierno progresista", ha defendido. "Es lo que vamos a hacer el 4M cuando pongamos punto y final a 26 años de gobiernos del PP, gobernar para los jóvenes", ha apostillado.



"Hay dos caminos. Se puede optar por el gobierno de la Plaza de Colón que ofrece un Madrid estrecho, de odio, de desigualdad por los recortes y de punto y seguido a la corrupción, que es seña de identidad del PP, o podemos optar por un gobierno serio, abierto, con Gabilondo a la cabeza", ha instado.



Un gobierno que, según Sánchez, "concluya la vacunación con seriedad y que administre con limpieza" los Fondos Europeos, "que no deje a nadie atrás". "Y que piense en todos para avanzar juntos", ha afirmado.



"Tenemos el mejor proyecto posible, el programa de un gobierno socialista de izquierdas progresista", ha defendido Sánchez, quien al finalizar su discurso ha vuelto a hacer hincapié en que el PSOE es "la izquierda".



Además, ha asegurado que esa "tarea" está "al alcance de la mano" y que "lo único que hace falta" es que todos los progresistas acudan a votar. "Somos la izquierda y si votamos el próximo 4 de mayo pondremos punto y final al Gobierno del PP y al pasado y Gabilondo gobernará la Comunidad. Votemos para que gane Madrid", ha zanjado Sánchez.



Por su parte, el candidato socialista ha reprochado a Ayuso que su único proyecto sea la confrontación del Gobierno y que solo tenga "una palabra en la boca: Sánchez, Sánchez, el virus y Sánchez". "Mi palabra es otra, Madrid", ha defendido. Además, ha reivindicado que la del PSOE es "la candidatura de la izquierda, del diálogo y del Gobierno", y ha vuelto a rechazar los "extremismos".



Entre los asistentes estaban las primeras candidatas de la lista tras Gabilondo como la 'número dos', Hana Jalloul, o la 'número tres', la presidenta del Senado Pilar Llop; así como el secretario de Organización y ministro de Transportes, José Luis Ábalos; el secretario de Coordinación Territorial, Santos Cerdán; o el secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE y director general de la Presidencia en Moncloa, Félix Bolaños.