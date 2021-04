España.- Catorce candidaturas aspiran a entrar por primera vez en la Asamblea de Madrid

14/09/2020 Hemiciclo de la Asamblea de Madrid durante el debate del Estado de la Región, en Madrid (España), a 14 de septiembre de 2020. Se trata del primer debate del Estado de la Región para la presidenta, que está marcado por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus y como antesala a la negociación de los Presupuestos para 2021. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Los madrileños podrán optar entre 20 candidaturas diferentes a la hora de depositar su voto el próximo día 4 de mayo para elegir a los 136 nuevos diputados que ocuparán un escaño en la Asamblea de Madrid durante los próximos dos años.



Cinco opciones más que en los pasados comicios de 2019, cuando concurrieron a las urnas 15 candidaturas, dos de las cuales no repetirán en estas elecciones: UPyD, partido disuelto, y Unión por Leganés (ULEG), que sí se había presentado en las últimas cuatro citas autonómicas.



Además de los seis partidos con representación en la Asamblea en esta legislatura --PP, PSOE, Ciudadanos, Más Madrid, Unidas Podemos-IU y Vox--, los electores llamados a las urnas contarán con otras 14 opciones que van desde la ultraderecha al comunismo, pasando por animalistas, humanistas, europeístas o defensores de mejoras para jubilados o autónomos.



Siete de ellas obtuvieron más de mil votos en los pasados comicios, mientras que las otras siete, de más reciente creación, debutan por primera vez en los comicios para 'testar' su apoyo en la región.



SUPERARON LOS MIL VOTOS EN 2019



-- PACMA: Laura Duarte Domínguez, líder nacional desde septiembre de 2019, será la cabeza de lista de esta formación que se define como la voz de los animales.



Nacida en Vigo en 1986 y licenciada en Periodismo Universidad Juan Carlos I, Duarte ya encabezó la lista del partido en 2019, logrando el 0,76% de los votos (24.446 sufragios).



-- Por un Mundo Más Justo (PUM+J): María Belén Blanco Rubio encabeza la lista de este partido nacido en 2004 y cuyos principios fundacionales son la erradicación de la pobreza y la lucha contra la desigualdad en el mundo.



De 46 años y licenciada en Geografía e Historia y en Ciencias Religiosas, es actualmente responsable pedagógica de 20 colegios en toda España. En los comicios de 2019, la lista entonces encabezada por Antonio Arturo Sieira logró el 0,10% de los votos (3.178 sufragios).



-- Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE): Lleva como cabeza de lista a Alberto Sánchez Colomo, secretario político regional y presidente de la Asociación Vecinal Manzanares - Casa de Campo.



Este profesor de Educación Física intentará que 'la voz de la clase obrera' esté representada por primera vez en la Asamblea con una opción política que tiene como lema de campaña 'Comunismo es libertad'.



En los pasados comicios, con la lista liderada pro Hugo Carrasco González, la formación alcanzó el 0,08% de los votos (2.610 sufragios).



-- Falange Española de las J.O.N.S. (FE de las JONS): La candidatura de ultraderecha tendrá como 'número uno' de su lista a Manuel Andrino Lobo, jefe nacional de La Falange y pendiente de ejecución de sentencia por su participación en el asalto del Centro Cultural de Blanquerna, sede de la Generalitat catalana en Madrid.



En los pasados comicios, la lista entonces encabezada por el jefe nacional de FE de las JONS, Norberto Pico, obtuvo el 0,07% de los votos (2.217 sufragios).



-- Recortes Cero-Partido Castellano-Tierra Comunera-Grupo Verde-Municipalistas (Recortes Cero-PCAS-TC-GV-M): Esta coalición formada por organizaciones progresistas, verdes y municipalistas llevará como cabeza de lista a Sara Montero, madrileña de 36 años y de orígenes extremeños.



Esta periodista y trabajadora de Correos encabeza una lista que cuenta con candidatos de más de 30 organizaciones unidas por la redistribución de la riqueza.



En los pasados comicios, la lista de Partido Castellano-Tierra Comunera concurrió en solitario, cosechando el 0,06% de los votos (1.794 sufragios).



-- Partido Humanista (PH): Tendrá como cabeza de lista a Eva María Ubago Castro, secretaria general de la formación a nivel nacional.



Fundado en 1984, este partido busca la transformación y superación social de la violencia que, en sus distintas formas, "genera sufrimiento y contradicción en individuos y pueblos".



En los comicios de 2019, la lista entonces encabezada por Pedro Pablo Marín Hernández, con Eva Ubago en segundo puesto, logró un 0,05% de los votos (1.727 sufragios).



-- Partido Libertario (P-LIB): Nacido en 2009 como Partido de la Libertad Individual, propugna la libertad de la persona como valor supremo y, en este sentido, defiende que el orden espontáneo de la sociedad y de la economía es superior a cualquier forma de organización y planificación estatal.



Repite como cabeza de lista la coordinadora regional del partido, Gloria Rodríguez González, programadora de 39 años. En los comicios de 2019, logró el 0,04% de los votos (1.246 sufragios).



LOS NOVATOS QUE TESTARÁN SUS APOYOS



-- Tercera Edad en Acción (3e en acción): Creado en 2018, se presenta por primera vez a unos comicios para defender los derechos de los mayores, pensionistas y jubilados bajo el lema 'En defensa propia'.



La líder nacional del partido, Nuria Martínez Ros, abogada, titulada en Medicina Forense para juristas y con estudios en Ciencias Políticas y de la Administración, será la candidata para presidir la Comunidad.



-- Partido Autónomos: Con Antonio López Díaz como cabeza de lista, busca ser la voz de los 400.000 autónomos censados en la región.



Con independencia ideológica, este partido legalizado el pasado 22 de septiembre pretende mejorar la situación de autónomos y pequeñas y medianas empresas, colectivos que consideran "abandonados" las administraciones públicas.



-- Coalición por la unidad comunista PCOE-PCPE (PCOE-PCPE): La lista que integra al Partido Comunista Obrero Español y al Partido Comunista de los Pueblos de España en defensa del marxismo leninismo y los derechos de la clase obrera está encabezada por la 'camarada' Olvido Inguanzo Inguanzo, con una dilatada trayectoria en la lucha popular y por las reivindicaciones de los trabajadores.



Nacida en Asturias hace 67 años aunque afincada desde hace 50 años en Móstoles, esta cocinera de profesión formó parte de la primera cooperativa constituida solo por mujeres de España y es militante del PCPE desde su fundación en 1984.



-- Volt España (VOLT): Movimiento panaeuroeo que promueve los valores de igualdad, equidad intergenaracional y territorial, solidaridad entre los ciudadanos y entre los pueblos y en defensa del uso sostenible de los recursos naturales.



Su cabeza de lista es Cesar Vera Prieto, licenciado en derecho, politólogo y representante ejecutivo en una multinacional francesa en Madrid. Su objetivo en estos comicios es el de poner el foco en la región sobre temas de medio ambiente, revolución digital e integración europea.



-- Orden y ley (POLE): Nacido en junio de 2019, fue creado por miembros del Cuerpo de Policía Nacional "en defensa de los intereses generales de España, de los españoles y de quienes contribuyan a su grandeza".



Encabeza la lista Pedro Gómez Quirós, que lleva de 'número dos' a Gonzalo Chicharro, el presidente de la formación.



-- Escaños en Blanco (EB): Esta formación lleva once años luchando por el reconocimiento de un voto de protesta en forma de escaños vacíos, de modo que renunciará a los asientos en la cámara y a cualquier tipo de sueldo o subvención.



La lista de este partido de ciudadanos anónimos está encabezada por Miguel Colomo Fernández, madrileño de 47 años, ingeniero informático y que actualmente trabaja en una multinacional española.



-- Unidad de Centro (UDEC): Una formación que dice no defender intereses partidistas y basarse en garantizar la gobernabilidad de la comunidad eliminando causas de inestabilidad, luchar contra el fraude electoral y aportar orden y transparencia a la lucha contra la pandemia por la Covid-19.



Su cabeza de lista es María Pilar Teresa Baselga Calvo (1957), empresaria y profesora de arte y de historia del traje con cinco ensayos publicados sobre la materia. También es socia fundadora de la Plataforma Elecciones Transparentes.