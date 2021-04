España.- Ayuso dice a Gabilondo que habla de Sánchez porque es él el candidato y el que decide "las mentiras" que contar

17/04/2021 La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso, durante un acto del partido en Collado Villalba, a 17 de abril de 2021 en Madrid (España). Este es uno de los actos preelectorales que realiza el PP antes del inicio de la campaña electoral en la Comunidad de Madrid, que comenzará de forma oficial mañana 18 de abril. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha contestado al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, que le ha recriminado que solo hable del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo hace porque "él es el candidato de Madrid".



"Cómo no vamos a seguir hablando de Sánchez señor Gabilondo si es él el candidato en Madrid; si es él el que decide las mentiras que usted tiene que decir a partir de ahora, cambiando el discurso de tal manera que lo siguiente es que venga a un mitin y haga de telonero", ha espetado en el primer acto de campaña en Las Rozas.



Ayuso ha cuestionado que ahora no quiera cerrar el Hospital Isabel Zendal, que no quiera cerrar la hostelería, que quiera bajar los impuestos y que incluso llegue a "proteger" la Educación concertada. "¿También la concertada? Digo, pues vengase al mitin, vengase al mitin, le necesitamos", ha bromeado arropada por el alcalde del municipio, José de la Uz, y del consejero de Sanidad y candidato a la Asamblea, Enrique Ruiz Escudero.



Para la 'popular', Sánchez se está involucrando en la campaña de Madrid "con los servicios públicos y con los presupuestos de todos los españoles". Según ha expuesto, él "se la juega y se lo juega todo".



"En un momento en el que pretenden arremeter contra la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, que nos hemos dado en los distintos estatutos y que, por tanto, es un derecho que tenemos todos, pretenden darles más autonomía a los políticos vascos a quienes les deben los favores o muchísima más autonomía a la corruptela de los independentistas en Cataluña", ha lanzado.



Para Ayuso, pretenden "fragmentar" la historia, "dividiéndola, acomplejándola y adueñándose siempre del pasado para controlar el futuro" así como "empobreciendo" a la sociedad porque es así como "siendo dirigentes cada vez más ricos, con unos ciudadanos más empobrecidos, pretenden perpetuarse en las instituciones". La presidenta madrileña ha insistido en que el socialismo es "una máquina imparable de provocar pobreza y después de arrimar el hombro".



AGRADECIMIENTO DEL ALCALDE DE LAS ROZAS



Por su parte, antes de la presidenta, el alcalde de Las Rozas ha tomado la palabra para agradecer a la presidenta que haya estado pendiente siempre del municipio así como su gestión porque no ha parado de "demostrar cómo se puede liderar los dos años más complicados" de la historia de la región "con una aritmética parlamentaria que no lo ha puesto nada fácil".



De la Uz ha celebrado que la 'popular' haya permitido que la actividad económica continúe adelante con la apertura de los establecimientos de hosteleria. "Todos te agradecen que pueden sobrevivir, generar empleo y prosperidad", ha puesto en valor.