El Torneo de Candidatos se reanuda en busca de un rival para Carlsen

EFE/EPA/Koen van Weel/Archivo

Madrid, 18 abr (EFE).- Trece meses después de ser interrumpido por la pandemia, el Torneo de Candidatos al título mundial de ajedrez se reanuda este lunes en Ekaterimburgo, con el ruso Ian Nepomniachtchi y el francés Maxime Vachier-Lagrave de líderes, en busca del aspirante a la corona del noruego Magnus Carlsen.

El segundo torneo más importante del ajedrez, después del propio campeonato del mundo, será comentado por el propio Carlsen en la plataforma Chess24, en la que participa su grupo empresarial.

El temor a no poder regresar a casa por la interrupción del tráfico aéreo con destino a otros países en Rusia pudo más que el propio coronavirus. La única competición deportiva internacional que sobrevivía en medio de la pandemia universal, tuvo que ser interrumpida en marzo de 2020, a mitad de programa.

El torneo se había inaugurado el 16 de marzo de 2020 envuelto en la polémica, cuando arreciaba la pandemia y las competiciones internacionales iban cayendo una tras otra. Antes de empezar, el azerbaiyano Teimour Radjábov renunció a competir por considerar inadecuado mantener el torneo en tales circunstancias. La FIDE no reculó y designó en su puesto a Vachier-Lagrave.

El 25 de marzo de 2020 la FIDE suspendió el torneo que se desarrollaba en Ekaterimburgo tras la decisión del Gobierno ruso de interrumpir indefinidamente el tráfico aéreo procedente de otros países.

"La FIDE no puede mantener el torneo sin garantías de que jugadores y oficiales puedan regresar a tiempo y de forma segura a sus casas", explicó la organización presidida por el ruso Arkady Dvorkovich en un comunicado.

La FIDE dio validez, no obstante, a los resultados de las siete rondas disputadas hasta ese momento. Al cumplirse la mitad del programa, Vachier-Lagrave y Nepomniachtchi lideraban la clasificación con 4,5 puntos.

Por detrás de ellos, con 3,5 puntos, hay un cuádruple empate entre el estadounidense Fabiano Caruana, el holandés Anish Giri, el chino Wang Hao y el ruso Alexander Grischuk, y cierran la tabla, con 2,5 unidades, el chino Ding Liren y el ruso Kirill Alekseenko.

En estos 389 días de intervalo, el ajedrez ha experimentado una gran explosión por internet. Las partidas han resultado un recurso ideal para combatir los confinamientos. Ahora, la segunda mitad del Candidatos recupera la lucha frente al tablero real.

Los ocho contendientes tendrán que someterse a un test de coronavirus nada más llegar, dos días antes, pero no habrá más controles, a menos que algún jugador presente síntomas. El presidente de la FIDE, Arkady Dvorkovich, reveló que al menos dos jugadores, uno ruso y otro chino, están vacunados.

Dvorkovich ofreció vacunas a los jugadores, pero después del torneo. No es partidario de hacerlo antes por temor a posibles efectos secundarios.

No será necesario que los jugadores utilicen mascarillas durante las partidas y el saludo protocolario se remite a la libre voluntad de los contendientes.

La competición se reanuda en la octava ronda, que ofrece los enfrentamientos Caruana-Vachier Lagrave, Wang-Ding, Nepomniachtchi-Giri y Alekseenko-Grischuk, y terminará el 29 de abril (si hubiera desempate), al cabo de diez días.

Quien gane el torneo obtendrá el derecho de sentarse al otro lado del tablero, frente a Carlsen, cuando el noruego exponga su corona, del 24 de noviembre al 16 de diciembre próximo, en el marco de la Expo de Dubai, con una bolsa de dos millones de euros en juego, además del título.

Será la cuarta vez que Carlsen defienda su corona. Un "match" a 14 partidas decidirá si el noruego retiene el título o la batalla arroja un nuevo campeón, que sería el decimoséptimo de la historia.

Carlsen obtuvo el título en 2013 con 22 años (el segundo más joven de la historia, tras Garry Kaspárov), destronando al indio Viswanathan Anand y después lo ha defendido tres veces, contra el propio Anand, el ruso Sergey Karjakin y Fabiano Caruana.

José Antonio Diego