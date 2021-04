El 'Tino' Asprilla pide al presidente colombiano no hacer la Copa América

En la imagen, el exfutbolista colombiano Faustino "El Tino" Asprilla. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Bogotá, 18 abr (EFE).- El exfutbolista colombiano Faustino 'el Tino' Asprilla pidió este domingo al presidente de su país, Iván Duque, que no se realice la Copa América, que la nación andina organiza en conjunto con Argentina y está prevista para junio y julio próximo.

"Presidente @IvanDuque no es momento para hacer una Copa América en Colombia, esta pandemia está causando muchos estragos humanos y económicos. Hoy tenemos otras prioridades, como por ejemplo evitar aglomeraciones", dijo Asprilla, exjugador del Parma y del Newcastle, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Las infecciones y decesos en Colombia se han triplicado en la última semana, superando los 16.000 contagios diarios, cifras que el país no registraba desde hace más de dos meses, cuando el segundo pico de la pandemia puso al límite las redes hospitalarias.

En el país han muerto 68.328 personas de las 2.652.947 que se han contagiado, mientras que aparecen como recuperados 2.471.498 de personas, según el reporte oficial.

La Copa América, que iba a disputarse en 2020 en Argentina y Colombia, se pospuso a este año debido a la pandemia del coronavirus y se desarrollará en ambos países del 13 de junio al 10 de julio.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo el jueves pasado que le preocupa que los partidos de ese torneo y la Copa Libertadores puedan aumentar los casos de coronavirus y consideró que las federaciones deportivas deberían extremar el cuidado.

"No quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, lo que quiero es que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por delante para ver cómo evolucionan las cosas y para ver cómo podemos dominar este problema", dijo el presidente Fernández.

Sin embargo, el ministro del Deporte de Colombia, Ernesto Lucena, afirmó esta semana al diario El Tiempo que "la Copa América sigue en pie como está planteada desde el principio, Argentina-Colombia".

"El análisis que hace el presidente de Argentina es un análisis sensato pero como lo ha reiterado el presidente de Conmebol (Alejandro Domínguez), la Copa va con o sin público", dijo Lucena.