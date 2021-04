El Comité Olímpico Boliviano pide vacunar a los deportistas que irán a Tokio

Fotografía de archivo del presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze. EFE/Martin Alipaz/Archivo

La Paz, 18 abr (EFE).- El Comité Olímpico Boliviano (COB) pidió al Gobierno de Luis Arce facilitar la vacunación contra la covid-19 de la delegación que representará al país en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El Comité Olímpico Internacional (COI) "no exige la vacunación" a los deportistas que competirán en los juegos, pero el hecho de que estén inmunizados les permitirá "ingresar con mayor facilidad" a territorio japonés, donde igualmente deben cumplirse otros protocolos de bioseguridad, explicó este domingo a Efe el presidente del COB, Marco Arze.

La petición no es solo para los deportistas que irán a Tokio, sino también para los que participarán en otras competiciones internacionales este año, como los Juegos Panamericanos Junior de Cali en septiembre y los Juegos Bolivarianos de la Juventud previstos para noviembre en Sucre, la capital constitucional de Bolivia, agregó.

El Gobierno boliviano estableció un plan de vacunación por edades, si bien la inmunización del personal sanitario de primera línea comenzó a fines de enero.

A nivel generalizado se aplica desde la semana pasada a mayores de 60 años y personas con enfermedades de base, aunque con desórdenes y dificultades por una insuficiencia de dosis.

Según Arze, el COI está viendo la posibilidad de gestionar la vacunación de las delegaciones que no tengan respuesta de sus gobiernos, aunque la primera gestión se debe hacer ante las autoridades nacionales.

El dirigente remarcó la importancia de contar con el respaldo del Ejecutivo boliviano a la delegación, pues los atletas competirán en los juegos en representación del país.

Bolivia tiene confirmada hasta el momento para la cita en Tokio la participación de los nadadores Karen Torrez y Gabriel Castillo, y de la marchista Ángela Castro.

Es probable que un marchista más, Ronal Quispe, sea incluido en la delegación boliviana, según información que ha adelantado al COB la federación de atletismo, indicó Arze.

"En todo caso estamos hablando de una delegación prácticamente consolidada de cuatro atletas, con sus cuatro entrenadores son ocho, un jefe de misión y un encargado de la delegación, en total diez personas", precisó.

Junto a ellos irán como "invitados especiales" Arze y el secretario del COB.

Los primeros en viajar serían los nadadores, que tendrían que salir nueve días antes del inicio de los juegos para tener una semana de preparación en un centro de entrenamiento en una ciudad japonesa, señaló el dirigente boliviano.

Los representantes en atletismo irían posteriormente, ya que las competiciones de ese deporte están programadas para la parte final de los juegos, agregó.

En 2020, la preparación de los atletas bolivianos estuvo limitada por la cuarentena que rigió durante varios meses y solo pudieron retomar sus entrenamientos una vez que las autoridades aprobaron sus protocolos de bioseguridad.

Bolivia es uno de los pocos países que nunca ha ganado una medalla olímpica, algo que los dirigentes atribuyen a la falta de una política pública que promueva el alto rendimiento de los atletas.