El candidato peruano Castillo afirma que no le responderá a Vargas Llosa

En la imagen, el candidato a la presidencia de Perú Pedro Castillo. EFE/ Francisco Vigo/Archivo

Lima, 18 abr (EFE).- El candidato a la presidencia de Perú Pedro Castillo afirmó que no le responderá al pronunciamiento del escritor Mario Vargas Llosa, quien este sábado pidió a sus compatriotas que voten por Keiko Fujimori, su rival en la segunda vuelta de las elecciones peruanas del próximo 6 de junio.

"No me voy a ocupar de ello, yo tengo una agenda más específica concerniente a las grandes problemáticas del pueblo peruano", manifestó Castillo en declaraciones citadas por el emisora RPP.

El candidato del partido ultra izquierdista Perú Libre llegará este domingo a Lima desde la región norteña de Cajamarca, donde reside, para reunirse con representantes de organizaciones civiles y sociales y continuar con su campaña proselitista.

EL PEDIDO DE VARGAS LLOSA

Mario Vargas Llosa llamó el sábado a sus compatriotas a votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial, por considerarla "el mal menor" ante Castillo.

El escritor recordó, en una columna publicada en varios diarios internacionales, que ha "combatido al fujimorismo de manera sistemática", pero dijo que ahora cree que "los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor" frente a un rival que tiene ideas "de extrema izquierda".

Vargas Llosa matizó que el voto por Fujimori debe hacerse si esta "se compromete a respetar" aspectos como la libertad de expresión, la lucha contra la corrupción y la convocatoria de nuevas elecciones al cabo de cinco años.

Este pedido fue respondido rápidamente por Keiko Fujimori, quien agradeció y saludó el respaldo del escritor, y aseguró que se ha "comprometido, como en muchos años" a respetar "la independencia de poderes".

Castillo y Fujimori disputarán la segunda vuelta de las elecciones peruanas tras haber ocupado el primer y el segundo lugar, respectivamente, de los comicios generales que se celebraron el 11 de abril pasado en Perú.

LA RESPUESTA DEL LÍDER DE PERÚ LIBRE

El líder y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sí salió al paso del pedido de Vargas Llosa y aseguró en su cuenta en Twitter que la posición del premio Nobel "no es ninguna sorpresa" para su agrupación.

Aseguró, sin embargo, que esta sí debe haber causado sorpresa a "los que engañó haciéndose ver como un garante de la democracia y la (lucha) anticorrupción", ya que el escritor ha sido un acérrimo opositor al fujimorismo.

Rechazó, además, que Vargas Llosa haya asegurado que Castillo se propone "acabar con la minería, que es la riqueza de los Andes peruanos" y afirmó que Perú Libre "apuesta por la minería sostenible y no por la neoliberal depredadora".

Cerrón también negó que el expresidente boliviano Evo Morales, quien saludó el triunfo de Castillo en la primera vuelta electoral, haya financiado la campaña electoral del peruano y dijo que su país debe "salir de la dictadura del mercado".