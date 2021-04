El Atlético vuelve a distanciarse del Real Madrid

El centrocampista del Real Madrid, Francisco Román "Isco" (d), intenta cortar el avance del centrocampista del Getafe, Marc Cucurella, durante el encuentro correspondiente a la jornada 33 de primera división disputado en el Coliseum Alfonso Pérez, en la localidad madrileña. EFE/Kiko Huesca.

Madrid, 18 abr (EFE).- El Atlético de Madrid aprovechó la visita del colista Eibar para golear (5-0) y consolidar de nuevo el liderato de la Liga Santander, favorecido por el pinchazo del Real Madrid en Getafe (0-0) y a la espera de que el Barcelona se ponga al día con el partido aplazado ante el Granada que no pudo disputar este fin de semana por haber jugado -y ganado- la final de la Copa del Rey.

Con los resultados de este domingo, el equipo del argentino Diego Pablo Simeone comanda la clasificación con tres puntos respecto al Real Madrid, cinco sobre el Barcelona con ese encuentro pendiente y seis sobre el Sevilla, que no solo sella la Champions sino que continúa a la expectativa.

Sin su artillero, el uruguayo Luis Suárez, y sin el talentoso luso Joao Felix, y además con la baja del francés Thomas Lemar, tuvo que ser el argentino Ángel Correa el que, con un doblete en dos minutos, lanzase al Atlético justo antes del descanso. Después, una contra de Yannick Carrasco y otros dos tantos de Marcos Llorente firmaron el resultado definitivo.

El Real Madrid no pudo mantener el ritmo en el Coliseum Alfonso Pérez. Mermado al máximo de efectivos, con un once más que alternativo y muy limitado físicamente ante el desgaste acumulado tras la exigente clasificación para semifinales de la Liga de Campeones en Anfield, salvó al menos un 0-0 ante un Getafe que también necesitaba la victoria para alejarse del peligro.

Lo pasó mal el cuadro del francés Zinedine Zidane. El meta belga Thibaut Courtois volvió a ser providencial con varias paradas determinantes y en ataque apenas tuvo opciones. Como el Atlético en el liderato, para este Real Madrid podía ser hasta bueno el empate. El brasileño Marcelo, capitán en Getafe, aseguró que habían ganado un punto, no perdido dos.

El Sevilla sigue subido al carro de la lucha por lo máximo. Lo demostró en su exigente partido en el Reale Arena (1-2) ante la Real Sociedad, que además se adelantó muy pronto (m.5) con un tanto de un ex del cuadro andaluz, Carlos Fernández.

El conjunto de Julen Lopetegui no se arredró en cambio y rápidamente el brasileño Fernando (m.22) y el marroquí Youssef En-Nesyri (m.24) remontaron para firmar la tercera victoria consecutiva del mejor Sevilla de la historia, a la par que agranda la mala racha de su rival, que desciende hasta la séptima plaza, superado por el Villarreal y el Betis.

El equipo villarrealense se tomó un festín en el Ciutat de Valencia ante el Levante (1-5). Un autogol de Sergio Postigo (m.9) y Gerard Moreno (m.13) encarrilaron pronto el choque y aunque el francés Mickael Malsa acortó distancias (m.21), el nigeriano Samu Chukwueze, con un doblete (m.63 y 75) y otro tanto en propia meta de Ruben Vezo (m.72) dictaron sentencia.

El Betis, en cambio, no pudo reencontrarse con la victoria y se tuvo que conformar con el tercer empate seguido, esta vez ante el Valencia en el Benito Villamarín (2-2).

El equipo del chileno Manuel Pellegrini se adelantó dos veces con goles del francés Nabil Fekir (m.12) y de Sergio Canales (m.42), pero respondió en ambas ocasiones la escuadra de Javi Gracia por medio del luso Gonçalo Guedes (m.22) y de Carlos Soler, de penalti (m.61).

El Cádiz igualó ante el Celta (0-0) y se acercó a la salvación, igual que hizo Osasuna con un triunfo ante el Elche, ahora penúltimo (2-0) con goles de Kike Barja (m.38) y de Diego González, en propia meta (m.68).

El Alavés salió de la zona de descenso merced a una diana del argentino Rodrigo Battaglia, la primera que logra en LaLiga Santander, que le dio la victoria frente a un rival directo por la supervivencia como el Huesca (1-0).

Cuando el encuentro se encaminaba al final sin que ni unos ni otros tuvieran claridad para romper el empate inicial, Battaglia aprovechó un rechace de la zaga oscense para, casi desde el borde del área, enganchar un potente disparo al que no pudo responder el meta Andrés Fernández (m.85).

La victoria -primera con el técnico Javi Calleja- pone fin a la mala racha del Alavés, que no ganaba desde el 5 de febrero, y le permite salir de las posiciones de descenso, aunque está empatado a puntos con el propio Huesca y el Valladolid, que baja a la zona roja, y con uno más que el Elche. El equipo pucelano tendrá que recuperar también el encuentro aplazado frente al Athletic.

José Antonio Pascual