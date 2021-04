EEUU.- Un informe del Departamento de Estado concluye que Pompeo utilizó recursos públicos para asuntos personales

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Un informe del inspector general del Departamento de Estado estadounidense publicado ha concluido que el anterior secretario de Estado del país, Mike Pompeo, y su esposa, Susan Pompeo, utilizaron repetidamente los recursos y el personal del Departamento de Estado para asuntos personales que violan las normas éticas del departamento.



El informe ha detallado más de 100 casos de mala conducta que "no tenían conexión aparente con los asuntos oficiales del Departamento" como que el personal de dicho Departamento "recogiera artículos personales, planificara eventos no relacionados con la misión del Departamento y llevara a cabo tareas como el cuidado de mascotas y el envío de tarjetas de Navidad personales", según se lee en el informe.



También, se señala que su hijo consiguió una tarifa muy reducida en un hotel durante un viaje personal al considerarse una estancia oficial.



El informe, publicado este viernes por Politico, obtuvo la respuesta de Pompeo calificándolo como "otro intento de calumniar" por parte del Gobierno de Joe Biden al exsecretario y a su esposa.



"Todo estadounidense debería temer que su Gobierno pueda traficar con mentiras y engaños para desprestigiarlo y arruinar su reputación por no estar de acuerdo con sus posiciones políticas", ha dicho Pompeo, según recoge la agencia Bloomberg. "Susan Pompeo sirvió a Estados Unidos y a los diplomáticos estadounidenses y sus familias con dignidad", ha añadido.



Asimismo, Pompeo ha considerado que los datos del informe son erróneos. "El informe está lleno de errores y actos fuera de contexto (...) que han sido tergiversados para convertirlos en mentiras destinadas a manchar nuestro buen trabajo para el pueblo de Estados Unidos", ha remachado.