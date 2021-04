EEUU.- Biden explica su decisión sobre el límite de admisiones para refugiados

14/04/2021 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL AP/POOL/ABACA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha explicado este sábado su decisión sobre el número de las admisiones de refugiados para este año fiscal, después de que en primer lugar se mantuviera el límite de 15.000 fijado por su antecesor en el cargo, Donald Trump, para después anunciar un aumento.



Según recogen varios medios estadounidenses, Biden ha declarado a periodistas que inicialmente no pudo aumentar el límite debido a la actual crisis migratoria en la frontera sur.



"Vamos a aumentar el número. El problema era que la parte de los refugiados estaba trabajando en la crisis que terminó en la frontera con los jóvenes ", ha dicho Biden según recoge 'The Hill'. "No podíamos hacer dos cosas a la vez. Pero ahora vamos a aumentar el número", ha añadido.



El presidente Biden firmó este viernes una orden ejecutiva en la que se eliminaban muchas de las categorías impuestas por Trump para delimitar quién podía acogerse al estatus de refugiado, pero no ampliaba el número de admisiones, tal y como prometió durante la campaña electoral, anunciado incluso que podrían llegar hasta las 62.500.



Horas después, la Casa Blanca dio marcha atrás y anunció que en el próximo mes se anunciará un aumento en el número de las admisiones de refugiados para este año fiscal. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que el nuevo límite se indicará antes del 15 de mayo y lamentó que la última orden del presidente en este sentido haya "sido objeto de cierta confusión".