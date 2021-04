Correa: "Estaba mal por las ocasiones falladas, así que me voy contento"

El delantero argentino del Atlético de Madrid Ángel Correa (d) y el defensa argentino del Eibar Esteban Burgos durante el partido de La Liga que el Atlético de Madrid y el Eibar disputaron en el Estadio Wanda Metropolitano deMadrid . EFE/Rodrigo Jiménez.

Madrid, 18 abr (EFE).- El delantero argentino del Atlético de Madrid Ángel Correa, autor de dos goles en la goleada del líder liguero al Eibar (5-0) reconoció tras la victoria que estaba "mal por las ocasiones que venía fallando" así que se va "contento" por los dos tantos que pusieron las bases del triunfo.

"Estaba un poco mal por las ocasiones que venía fallando, así que me voy contento porque pude marcar", dijo a 'Movistar LaLiga' el delantero tras el partido en el Wanda Metropolitano, en el que recordó que "lo lindo del fútbol es que tenemos cada fin de semana revancha".

El triunfo da aire a un Atlético que solo tenía un punto de ventaja sobre el Real Madrid y dos sobre el Barcelona, a los que saca cuatro y cinco puntos respectivamente, aunque ambos tienen un partido menos.

"Sí, la verdad es que ha sido una alegría enorme ganar el partido con esta diferencia, esta tranquilidad. Los atléticos no están acostumbrados, estamos más acostumbrados a sufrir pero bueno, una alegría enorme porque el equipo hizo un gran esfuerzo", opinó Correa.

Hasta sus dos goles, obtenidos en apenas 114 segundos, entre el minuto 42 y el 44, el Atlético no había conseguido crear casi peligro al Eibar. "Estaba el partido bastante parejo, ellos necesitaban la victoria. Después del gol nuestro se abrió el partido y lo pudimos liquidar", reconoció Correa.

Sus goles permiten al Atlético superar un partido en el que no tenía a su mejor goleador, el uruguayo Luis Suárez, ni al delantero portugués Joao Félix.

"Está claro, siempre uno tiene que estar preparado para dar el máximo y ayudar al equipo, y los chicos que están lesionados ojalá se recuperen pronto porque los necesitamos fuertes para este final de temporada", añadió Correa.

El delantero argentino pidió a los aficionados rojiblancos que "sigan confiando" en ellos como lo han hecho toda la temporada. "Sabemos que es muy difícil pelear esta liga, pero creo que lo estamos haciendo bien, estamos haciendo un gran año y esperemos terminarlo de la mejor manera", añadió.

Con este triunfo, el Atlético supera una jornada más al frente del campeonato, a siete fechas del final. "Lo más importante es ganar, quedan siete finales y vamos a ir partido a partido como hablamos siempre y a ganar", finalizó Correa.