Conservadores alemanes piden consensuar candidatura para evitar la división

Berlín, 18 abr (EFE).- Destacados representantes de la Unión Cristianodemócrata (CDU) alemana apelaron hoy a consensuar la candidatura para las elecciones generales de septiembre y alertaron de la división que puede conllevar el pulso entre el centrista Armin Laschet y el derechista Markus Söder.

"Necesitamos una solución y no una votación entre los diputados, que podría provocar escisiones", indicó el vicepresidente del grupo parlamentario conservador, Carsten Linnemann, de la CDU, en declaraciones al grupo de medios Funke.

Tanto Laschet, líder de la CDU, como Söder, de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), formalizaron el domingo pasado su aspiración a ser el candidato del bloque en los comicios del 26 de septiembre, los primeros desde 2005 sin Angela Merkel liderando a los conservadores.

Ambos se emplazaron a resolver la cuestión hasta este domingo. En los días pasados ha habido conversaciones entre ambos, pero sin avances visibles.

De no lograrse un acuerdo entre hoy y mañana lunes la cuestión podría decidirse por el voto del grupo conservador en el Bundestag (Parlamento federal), el próximo martes. La CDU cuenta ahí con 200 diputados, frente a los 46 de la CSU, pero en una sesión mantenida a mediados de semana Söder logró el respaldo de varios diputados del partido de Laschet.

Söder aventaja al centrista Laschet en los sondeos, lo que se atribuye a su gestión de la lucha contra la pandemia en Baviera, donde ha aplicado con rigor restricciones, de acuerdo a la línea cautelosa de Merkel.

Laschet se ajusta mejor al perfil centrista y a la tenacidad para buscar consensos de la canciller. El líder bávaro representa una vía derechista; entró en confrontación con la política migratoria de Merkel, mientras Alemania recibió un millón de refugiados, y rechazó los rescates a Grecia en plena crisis de la eurozona.

PRECEDENTES BÁVAROS

Hasta ahora solo dos líderes bávaros comandaron a los conservadores en unas elecciones nacionales. El primero fue en 1979, cuando el grupo parlamentario se decantó por Franz Josef Strauss. A éste se le suponía más capacitado para luchar por la Cancillería que al aspirante de la CDU -Ernst Albrecht-. Acabó reelegido como canciller el socialdemócrata Helmut Schmidt.

El siguiente bávaro que lo intentó fue Edmund Stoiber, en 2002. Merkel lideraba la CDU desde 2000, pero renunció a la candidatura presionada por hombres fuertes del partido que consideraban no podía ganar. Stoiber fue derrotado por una mínima ventaja por el canciller socialdemócrata Gerhard Schröder.

Desde la cúpula de la CDU se ha insistido estos días en que la decisión debía emanar de las presidencias de cada partido, no de los diputados. El presidente del Parlamento, exlíder de la formación y exministro de Finanzas Wolfgang Schäuble, afeó incluso a Söder por persistir en su aspiración.

A LA ESPERA DEL RIVAL VERDE

El pulso "fraticida" conservador -así lo titula el semanario "Der Spiegel"- contrasta con el orden imperante entre los Verdes, segundos en intención de voto tras la CDU/CSU. La formación ecologista presentará su decisión este lunes sin haber entrado en confrontaciones públicas.

También ahí hay dos aspirantes, los dos co-presidentes del partido, Annalena Baerbock y Robert Habeck. Ambos están en el cargo desde 2018 y representan la línea moderada.

La fórmula más plausible para el próximo gobierno es una coalición entre conservadores y verdes, algo inédito a escala federal. Pero no se descarta un tripartido liderado por los ecologistas, con socialdemócratas y liberales.

Por primera vez en la historia se perfila como viable una Cancillería verde. Y la favorita es Baerbock, más combativa y competente que el carismático Habeck.

Hasta ahora la única experiencia de los Verdes en un gobierno federal fue como socios en las dos legislaturas de Schröder (1998-2005).