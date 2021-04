Ciencia.-La NASA ordena al helicóptero Ingenuity su primer vuelo en Marte

18/04/2021 Helicóptero Ingenuity POLITICA EUROPA ESPAÑA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL/Caltech



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El control en la Tierra de la misión del helicóptero Ingenuity de la NASA en Marte ha enviado este domingo los comandos de vuelo a su aeronave, desplegada en el cráter Jezero por el rover Perserverance.



A las 19:31 UTC de este 19 de abril, el equipo del helicóptero Ingenuity intentará el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta. Son optimistas de que el helicóptero podrá despegar de la superficie marciana en este momento. Se trata de la prueba de un experimento tecnológico que sume riesgos que otras misiones no pueden, sopesando cuidadosamente cada paso, indica la misión en un comunicado.



Durante la última semana, el equipo de la misión informa que ha estado probando las dos soluciones para abordar el problema del temporizador de "vigilancia" que impidió que el helicóptero pasara al "modo de vuelo" y realizara una prueba de giro de alta velocidad de los rotores el 9 de abril. Estas soluciones, que han sido verificados para su uso en vuelo son: 1) ajustar la secuencia de comando desde la Tierra para alterar ligeramente el tiempo de esta transición, y 2) modificar y reinstalar el software de control de vuelo existente, que ha sido estable y saludable durante casi dos años.



La primera solución requiere agregar algunos comandos a la secuencia de operaciones de vuelo y se ha probado tanto en la Tierra como en Marte. "Después de probar esta técnica en Ingenuity durante los últimos días, sabemos que es probable que este enfoque nos permita hacer la transición al modo de vuelo y prepararnos para el despegue aproximadamente el 85% del tiempo. Esta solución deja el helicóptero a salvo si no se completa la transición al modo de vuelo", explica la misión.



Consideran que esta solución es la menos perjudicial para un helicóptero que, hasta que se identificó el problema, se ha estado comportando como se esperaba. "Es el más sencillo, ya que no tenemos que cambiar su configuración", afirman.



"También sabemos que si el primer intento no funciona el lunes, podemos probar estos comandos nuevamente, con una buena probabilidad de que los intentos posteriores en los días siguientes funcionen incluso si el primero no funciona. Por estas razones, hemos optado por seguir este camino", agrega el comunicado.



Debido a que los ingenieros creen en los planes de reserva, también han estado trabajando esta semana en la segunda solución, que requiere la modificación y reinstalación del software de control de vuelo de Ingenuity. El nuevo software para esta solución se ha transmitido al rover Perseverance de la NASA, que alberga la estación base que finalmente se comunica con Ingenuity. "Si nuestro enfoque inicial de vuelo no funciona, el rover enviará el nuevo software de control de vuelo al helicóptero. Luego, necesitaremos varios días adicionales de preparación para cargar y probar el nuevo software en Ingenuity, rehacer las pruebas de rotor en esta nueva configuración y reciclar para un primer intento de vuelo", expone el equipo de Ingenuity.



Los datos de este primer intento de vuelo se recibirán en la Tierra unas horas después del vuelo autónomo.