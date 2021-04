Chad.- Estados Unidos ordena a sus empleados no esenciales en Chad que abandonen el país "por la violencia armada"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Estado estadounidense ha ordenado este sábado a los empleados no esenciales de su embajada en Chad que abandonen el país africano "por a los disturbios civiles y la violencia armada".



"Los grupos armados no gubernamentales del norte de Chad se han desplazado hacia el sur y parecen dirigirse a Yamena. Debido a su creciente proximidad a Yamena, y a la posibilidad de que se produzca violencia en la ciudad, se ha ordenado a los empleados no esenciales del gobierno de EEUU que abandonen Chad en avión comercial", ha compartido la embajada estadounidense en Chad en un comunicado.



Asimismo, este comunicado ha advertido que "el Gobierno de Chad podría imponer restricciones de viaje sin previo aviso así como bloquear los canales de comunicación".



Esta semana, alrededor de 60 personas han muerto en nuevos enfrentamientos intercomunitarios registrados en varias localidades ubicadas en la provincia chadiana de Salamat (sureste), según el último balance facilitado este viernes por las autoridades.