Blinken ve difícil que EE.UU. suba la cuota de refugiados a 62.000 este año fiscal

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken. EFE/EPA/Ting Shen/Archivo

Washington, 18 abr (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, consideró este domingo que es "difícil" que la cuota de refugiados que su país admite anualmente se eleve a 62.000 durante este año fiscal, que acaba en septiembre.

Así lo dijo en una entrevista con la cadena ABC News después de que el viernes la Casa Blanca tuviera que recular y anunciar que aumentará esa cuota en mayo por las críticas recibidas tras ordenar que se mantuviera en 15.000 refugiados para este año fiscal.

De esa forma el tope queda en el mismo nivel históricamente bajo que marcó la Administración de Donald Trump (2017-2021).

Blinken achacó a la gestión del Gobierno anterior el hecho de que la cuota para el presente año no vaya a llegar a 62.000, ya que han heredado un sistema "roto".

Aun así, insistió en que el Ejecutivo de Joe Biden revisará el asunto "en las próximas semanas".

"Podemos comenzar a traer a personas que han estado en trámites y que no pudieron entrar. Eso comienza hoy y lo revisaremos a mediados de mayo", subrayó Blinken.

En febrero, el titular de Exteriores notificó al Congreso que la Casa Blanca planeaba subir el tope de refugiados para este año fiscal de 15.000 a 62.500, pero el retraso en hacerlo había inquietado a activistas.

Por su parte, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, reiteró este domingo en una entrevista con el canal Fox News que el Gobierno está "absolutamente comprometido" con incrementar la cuota anual de refugiados que el país admite, aunque no quiso ofrecer un número concreto.

Biden "está complemente comprometido con garantizar que EE.UU. no solo acepta refugiados, sino que también elevamos la cuota", señaló Sullivan.

El sábado el presidente declaró a los periodistas en Wilmington (Delaware), donde está pasando el fin de semana, que iba a aumentar la cuota, sin dar cifras.

Biden explicó que estaban trabajando en este asunto cuando surgió la crisis migratoria en la frontera con México, donde están llegando números récord de inmigrantes indocumentados, entre ellos muchos menores de edad no acompañados.

"No podíamos hacer dos cosas a la vez, pero ahora vamos a elevar el número" de refugiados, aseguró.

Biden anunció en febrero que en el año fiscal 2022, que comienza en octubre, la cuota anual de refugiados de su Ejecutivo aumentaría hasta 125.000, pero su Gobierno no ha aclarado por el momento si finalmente se llevará a cabo.