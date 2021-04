Blinken sostiene que se ha rebajado la amenaza de Al Qaeda en Afganistán

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken. EFE/EPA/KENZO TRIBOUILLARD/Archivo

Washington, 18 abr (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, afirmó este domingo que la amenaza que Al Qaeda supone desde Afganistán se ha "rebajado de manera significativa".

De esta forma, el jefe de la diplomacia estadounidense defendía la decisión del presidente, Joe Biden, de retirar completamente las tropas estadounidenses del país asiático para el próximo septiembre, en una entrevista con la cadena de televisión ABC News.

Blinken indicó que Al Qaeda ya no tiene capacidad de llevar a cabo ataques desde Afganistán contra EE.UU. y, "por supuesto, se hizo justicia contra Osama bin Laden hace diez años".

El líder de Al Qaeda fue asesinado en una operación de comandos especiales de EE.UU. el 2 de mayo de 2011 en Pakistán, donde se escondía.

Blinken subrayó que EE.UU. ha cumplido el objetivo de desarticular al grupo terrorista que perpetró los atentados del 11-S.

"Acudimos a Afganistán hace 20 años y lo hicimos porque fuimos atacados el 11-S y para enfrentarnos a quienes nos habían atacado el 11-S, para garantizar que Afganistán no sería de nuevo un refugio seguro para el terrorismo dirigido contra EE.UU. o cualquiera de nuestros socios y aliados", remarcó el titular de Exteriores.

Biden anunció el miércoles pasado que la retirada completa de las fuerzas de EE.UU. de Afganistán culminaría hacia el próximo septiembre, cuando se cumple el vigésimo aniversario de los atentados del 11-S.

Un acuerdo previo entre los talibanes y la Administración de Donald Trump (2017-2021) había fijado el repliegue para el próximo 1 de mayo, pero Biden prefirió retrasarlo unos meses.

Blinken detalló que la decisión ha sido fruto de "un proceso muy deliberado y plenamente informado" y que Biden sentía que hay que mirar el mundo desde el prisma de 2021 y no de 2001, ya que las amenazas contra EE.UU. han cambiado en las últimas dos décadas.

Precisó que "la amenaza terrorista se ha trasladado a otros lados" y que Washington tiene sobre la mesa otros asuntos importantes de los que ocuparse como la relación con China, la crisis climática y la pandemia.

"Y ahí es donde tenemos que centrar nuestras energías y recursos", dijo.

Aun así, aseguró que EE.UU. tiene los medios para detectar si "la amenaza terrorista" resurge en suelo afgano tras el repliegue.

Actualmente, hay unos 3.500 efectivos estadounidenses en Afganistán, entre ellos 2.500 militares y 1.000 miembros de las fuerzas especiales; mientras que la OTAN mantiene a otros 7.000 soldados, procedentes de otros países de la Alianza y también de socios como Georgia.