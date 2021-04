A.Saudí/Irán.- Arabia Saudí e Irán habrían mantenido conversaciones directas en un intento de normalizar relaciones

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Altos cargos de Arabia Saudí e Irán habrían mantenido conversaciones directas a principios de este mes en un intento de restaurar sus relaciones diplomáticas rotas desde hace cinco años, según han informado fuentes próximas al diálogo al diario 'Financial Times'.



La primera ronda de consultas bilaterales se celebró el 9 de abril en Bagdad y trató entre otros temas los ataques de la insurgencia huthi en el conflicto de Yemen, donde los saudíes apoyan al Gobierno yemení contra los rebeldes, a su vez respaldados por Irán, y responsables de ataques contra objetivos saudíes pasada la frontera



La delegación saudí, según esta fuente, estaba presidida por el jefe de Inteligencia, Jalid bin Ali al Humaidan, y, según las previsiones, podría haber una nueva ronda de conversaciones la próxima semana.



Las conversaciones han sido desmentidas oficialmente por el Gobierno saudí, mientras que Irak e Irán no se han pronunciado todavía.



No obstante, un alto funcionario iraquí y un diplomático extranjero confirmaron bajo el anonimato las negociaciones, facilitadas por Bagdad junto a canales de comunicación entre Irán y Egipto, así como entre Irán y Jordania.



El primer ministro de Irak, Mostafá al Kazemi, "estaría muy interesado en desempeñar personalmente un papel para convertir a Irak en un puente entre estas potencias antagónicas en la región", según el funcionario iraquí.



Las relaciones entre Arabia Saudí e Irán, principales potencias suní y chií de la región respectivamente, entraron en una profunda crisis hace cinco años, cuando el Ministerio del Interior saudí anunció la ejecución de 47 personas condenadas por "terrorismo e incitación a la violencia", entre ellas el conocido clérigo chií disidente Nimr al Nimr.



La ejecución del religioso provocó violentas protestas en Irán que culminaron con un ataque a la Embajada de Arabia Saudí en Teherán.