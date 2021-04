Aniversario de la boda de Conchita Velasco y Paco Marsó

15/04/2021 CONCHA VELASCO Y PACO MARSÓ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Hace pocos meses Concha Velasco confesaba en televisión que el mismo día de su boda con Paco Marsó este no apareció por casa. La actriz muy preocupada llamó a su suegra y le preguntó qué podía hacer... y ésta que le conocía muy bien porque lo había parido, le dijo: "Acostúmbrate". Y así hizo.



Se dieron el 'Sí, quiero' el 18 de abril del 77 y su amor duró más de 20 años. En los inicios, Paco siempre se había fijado en Concha, pero ésta le veía demasiado joven y poca cosa, hasta que en el 75 coincidieron en el rodaje de la película 'Mi mujer es muy decente' y ya no hubo nada qué hacer. Después de varios meses coqueteando, ambos cayeron en las redes del amor.



Cabe recordar que por aquellos años, Paco era un actor principiante y con una fama en sus espaldas de rompecorazones, mientras que Concha se había convertido en una de las mejores actrices de nuestro país.



Aquel día en el que Conchita Velasco, la gran actriz se dio el 'Sí, quiero' con Paco Marsó, ya tenía un hijo, Manuel, a quien el actor aceptó desde el primer día y lo acogió en sus brazos hasta su último respiro. Él también tenía una hija, Diana Patricia y con el paso de los años ambos decidieron sellar su amor teniendo un hijo en común, Paco, que nació en el 79.



Un matrimonio en el que hubo muchas crisis sentimentales y muchos amagos de divorcio, pero no fue hasta el año 2010 cuando se hizo oficial. Concha ha hablado muchas veces de la vida que le dio Paco, era adicto al juego y le fue infiel en multitud de ocasiones, pero ambos se amaban y así lo defenderá hasta que se vaya de este mundo. Hoy, se cumple el aniversario de esta magnífica boda entre Conchita Velasco y Paco Marsó.