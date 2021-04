Ana María Aldón guarda silencio ante la serie de Rocío Carrasco

17/07/2020 Ana María Aldón ha aclarado sus controvertidas declaraciones en la revista "Semana" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Hace unos días Ana María Aldón colgaba en su red social de Instagram un mensaje de un seguidor que la increpaba por la opinión que ésta tenía sobre el documental de Rocío Carrasco. Lo cierto es que la mujer de Ortega Cano está recibiendo muchas críticas por su actitud ante los episodios que ya se han emitido en televisión y lo ha expuesto muchas veces en sus redes sociales.



Nos ha llamado especialmente la atención que Ana María Aldón nos diga ahora que: "Yo no estoy recibiendo amenazas", parece que se le ha olvidado los mensajes que ha recibido estos últimos días: "Solo falta que me amenacen a mí que no tengo culpa de nada", pero sí que nos confesaba que había recibido: "insultos, sí".



La mujer de Ortega Cano no está pasando por un buen momento ya que su marido sigue débil en cuanto a temas de salud y no está viendo el documental de Rocío Carrasco porque así se lo ha pedido su médico. De esta manera, evitan que el torero se ponga nervioso o se disguste por el testimonio de la hija de Rocío Jurado.