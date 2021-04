Al menos once heridos en choques entre la Policía e islamistas en Pakistán

EFE/EPA/RAHAT DAR

Islamabad, 18 abr (EFE).- Al menos once policías han resultado heridos y cinco han sido tomados como rehenes en Lahore (este de Pakistán) como resultado de nuevos choques con simpatizantes del partido islamista Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), recientemente ilegalizado tras una semana de protestas violentas por las caricaturas de Mahoma en Francia.

Los seguidores del TLP denunciaron por su parte que tres de sus miembros han muerto y otros veinte han resultado heridos, una información no confirmada por las autoridades.

"Hoy a las 08.42 horas (03.42 GMT), elementos del proscrito TLP asaltaron la comisaría de Policía de Nawankot y atacaron, hirieron y secuestraron al superintendente adjunto y a otros cuatro oficiales", dijo a Efe el portavoz de la Policía de Lahore, Rana Arif.

La fuente afirmó desde el lugar de los choques que estos continúan todavía, mientras los cinco policías siguen secuestrados e indicó que "la situación es muy tensa" en Lahore.

Arif añadió que la Policía comenzó a detener a seguidores del TLP en respuesta al asalto a la comisaría.

"Como resultado de los ataques de estos malhechores, once policías han resultado heridos", dijo, antes de añadir que las autoridades "no tienen información sobre las bajas" de los manifestantes.

Un portavoz del TLP, Ali Raza, dijo a Efe que los choques comenzaron a causa de una acción policial contra una manifestación.

"Los choques comenzaron cuando la Policía lanzó una operación para despejar la zona de Yateem Khana Chawk. Empezaron a usar la fuerza y a disparar directamente a los manifestantes", dijo Raza.

"Tres de nuestros militantes han muerto y otros veinte han resultado heridos. Enterraremos sus cuerpos cuando el embajador francés sea expulsado del país y nuestro acuerdo con el Gobierno sea implementado", afirmó.

Pakistán ha vivido una semana de violentas protestas que comenzaron el pasado día 12 tras la detención del líder del TLP Saad Rizvi, por dar un ultimátum al Gobierno para que Pakistán expulsase al embajador de Francia y corte las relaciones diplomáticas con este país.

Miles de seguidores del TLP bloquearon carreteras en todo el país y paralizaron la actividad en numerosos lugares, al tiempo que se enfrentaban con la Policía, lo que ha causado al menos tres muertos y 580 heridos.

El pasado día 15, el Gobierno paquistaní procedió a ilegalizar el TLP.

Las tensiones con Francia comenzaron en octubre del año pasado por los comentarios sobre el islam del presidente francés, Emmanuel Macron, que en ciertos sectores del mundo islámico se consideraron "blasfemos", y su respaldo a las caricaturas del profeta Mahoma tras la decapitación de un profesor que las mostró a sus alumnos.

El primer ministro paquistaní, Imran Khan, acusó entonces al mandatario francés de atacar y herir los sentimientos de millones de musulmanes en todo el planeta, y se produjeron protestas en Pakistán.

Entonces, los islamistas pusieron fin a las protestas después de anunciar un acuerdo con el Gobierno para expulsar el embajador francés y cortar relaciones con Francia, pacto que ahora dicen no se cumplió.