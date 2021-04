122-112. Randle gana duelo a Williamson y los Knicks logran sexto triunfo seguido

En la imagen, Julius Randle de los Knicks EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 18 abr (EFE).- El ala-pivote Julius Randle se consolidó este domingo como el líder de los Knicks York y con un doble-doble de 33 puntos, cinco rebotes y cinco recuperaciones de balón allanó el triunfo en la prórroga por 122-112 a expensas de los los New Orleans Pelicans.

El base Derrick Rose se encargó de aportar otros 23 puntos y protagonizar las jugadas decisivas que permitieron a los Knicks (31-27) conseguir el sexto triunfo consecutivo, su mejor racha ganadora en lo que va de temporada.

Rose dio la asistencia en el triple del alero Reggie Bullock cuando quedaban 2.3 segundos en el tiempo reglamentario, bloqueó un último tiro de los Pelicans que lo hubieran ganado y luego abrió la prórroga con un robo y una bandeja para darle a New York la ventaja decisiva.

Randle tuvo su cuarto partido consecutivo de 30 puntos, el primer jugador de los Knicks en lograrlo desde que lo consiguió el ala-pívot estadounidense puertorriqueño Carmelo Anthony en febrero del 2014.

Dentro de esa racha estuvieron los 32 puntos de la victoria a domicilio por 106-116 en Nueva Orleans, el miércoles, seguida de los 44 -empató su mejor marca de la temporada- el viernes frente a los Dallas Mavericks.

Los Knicks controlaron el juego y el marcador durante toda la prórroga y establecieron la mejor racha ganadora del equipo desde la temporada del 2013-14 cuanto tuvieron ocho victorias seguidas.

El equipo neoyorquino, que ocupa el sexto puesto de la Conferencia Este, buscará llegar a los playoffs por primera vez desde que en el 2013 ganó el título de la División Atlántico.

El alero Zion Williamson consiguió 34 puntos y nueve rebotes como líder de los Pelicans en el primer partido de su carrera en el Madison Square Garden, pero los Knicks vencieron a los Pelicans por segunda vez esta semana.

El base Eric Bledsoe anotó 20 de sus 22 puntos después del medio tiempo con los Pelicans, que remontaron de una desventaja de 13 puntos en el medio tiempo y aparentemente tenían el partido bajo control al final del último cuarto.

El pívot español Willy Hernangómez, exjugador de los Knicks, no recibió ningún minuto por parte del entrenador de los Pelicans, Stan Van Gundy.

Los Pelicans anotaron siete seguidos después de que el partido estaba empatado a 92 con menos de 5 minutos por jugarse en el tiempo reglamentario, y lideraron por seis tras una canasta de Bledsoe con 1:48 para el final del tiempo reglamentario.

Pero Rose hizo un triple para comenzar el rally y luego preparó el empate con el tapón para terminarlo.