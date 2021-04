Washington Wizards logra vencer a New Orleans Pelicans (117-115)

Washington Wizards ganó como local a New Orleans Pelicans por 117-115 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de conseguir la victoria a domicilio frente a Sacramento Kings por 111-123, por lo que tras el partido sumaron un total de cuatro victorias seguidas. Por su parte, los visitantes perdieron en casa con New York Knicks por 106-116, sumando un total de tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Washington Wizards, tras el partido, se queda por el momento fuera de los puestos de Play-off con 22 victorias en 55 partidos disputados, mientras que New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los Play-off con 25 partidos ganados de 56 jugados.

El primer cuarto estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador hasta finalizar con un 30-29. Posteriormente, durante el segundo cuarto mantuvo su diferencia Washington Wizards y acabó con un resultado parcial de 32-32. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 62-61 en el contador.

En el tercer cuarto New Orleans Pelicans logró remontar el partido hasta alcanzar el empate, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 13-2 y tuvo una diferencia máxima de ocho puntos (72-80) hasta que concluyó con un resultado parcial de 24-28 y un 86-89 global. Por último, en el transcurso del último cuarto el equipo local consiguió empatar el partido a través de una remontada, de hecho, consiguió un parcial durante este cuarto de 11-2 y redujo la diferencia a valores mínimos al final del cuarto y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 19-16. Finalmente, el partido llegaba al final del cuarto con un empate a 105 puntos entre ambos equipos, por lo que hubo que prolongar el partido hasta una prórroga.

La prórroga tuvo varios cambios de líder en el electrónico y terminó con un resultado parcial de 12-10, siendo el resultado final del partido 117-115 a favor de Washington Wizards.

Gran parte de la victoria de Washington Wizards se cimentó a partir de los 36 puntos, nueve asistencias y 15 rebotes de Russell Westbrook y los 30 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes de Bradley Beal. Los 34 puntos, cinco asistencias y siete rebotes de Brandon Ingram y los 16 puntos, seis asistencias y 11 rebotes de Naji Marshall no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans ganase el partido.

En el siguiente choque de la NBA Washington Wizards se enfrentará a Detroit Pistons en el Capital One Arena, mientras que en el próximo partido, New Orleans Pelicans buscará la victoria contra New York Knicks en el Madison Square Garden.