Uruguay.- El brote de los esquiladores uruguayos tiene ramificaciones en Aragón, Andalucía y Portugal

26/02/2021 El consejero de Sanidad, José María Vergeles, atiende a los medios en Badajoz



Vergeles destaca que se está "controlando de forma adecuada" gracias al protocolo establecido para los temporeros de las campañas de verano



BADAJOZ, 17 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha apuntado que el brote de los esquiladores uruguayos cuenta con ramificaciones en otras comunidades autónomas, como Aragón y Andalucía, así como en Portugal, hasta donde se habrían desplazado las cuadrillas que compartieron viaje de entrada al país por el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez.



"La mejor de las novedades es que se está controlando de forma adecuada en la región", ha dicho Vergeles, quien ha agradecido la labor desempeñada por alcaldes de los municipios afectados y por los gerentes de las áreas de salud, en especial del área de Don Benito-Villanueva, que es donde se encuentra el principal foco del brote.



Según ha señalado Vergeles, se han mantenido contactos con Portugal porque algunos esquiladores habían viajado hasta el país vecino, si bien, por las noticias que le van llegando, las PCR están dando negativas.



También hay ramificaciones con otras comunidades autónomas, entre ellas Aragón y Andalucía, porque "venían otras cuadrillas en el autobús", ha señalado. En este caso, en la comunidad aragonesa ya se habrían detectado casos positivos, mientras que en Andalucía aún se continúa con el rastreo para conocer si los esquiladores continúan en la región y si ya se han marchado a otro destino.



En cualquier caso, Vergeles se ha mostrado "satisfecho" de que haya funcionado el protocolo aplicado, y que fue adoptado para abordar la prevención de los temporeros del campo llegados a Extremadura para las campañas agrícolas del verano pasado.



En todo caso, ha señalado que este brote, para el que aún habrá que esperar al lunes para conocer de qué variante del coronavirus se trata, es ya una alerta nacional publicada por la Dirección General de Salud Pública.



No obstante, ha vaticinado que continuarán saliendo casos asociados a este brote, en tanto que el grupo de esquiladores ha tenido contacto con 34 explotaciones agrarias, si bien ha celebrado que mientras que la incidencia de la enfermedad continúa al alzan en el conjunto del país, en Extremadura este viernes rompió la tendencia y experimento un ligero descenso.



Asimismo, aflorarán nuevos casos en el "montón" de cribados masivos organizados este sábado en "bastantes" localidades de la región, en línea con la estrategia de "intentar adelantarnos y acorralar al virus y combatirlo con vacunas".



PROCESO DE VACUNACIÓN CONTINUO



Al respecto, y ante la llamada de atención de comunidades como Madrid acerca del posible cierre de centros de vacunación masivos si no disponen de más dosis, Vergeles ha puntualizado que no analizará las estrategias de otras regiones, si bien ha destacado que Extremadura ha apostado "desde el primer momento, el tiempo nos ha dado la razón", por un "proceso continuo, sin parones y aceleraciones".



Una estrategia con la que reconoce que en algunas áreas de salud y días se vacuna "más o menos", en función de la programación, pero se hace porque se conoce "las dosis que tiene el Gobierno, que es el que las reparte".



En todo caso, ha resaltado que detrás del proceso se encuentre la UE, porque en el caso contrario "hubiera sido un mercadeo", como ha apuntado que ocurrió con la hepatitis C.



Así, y respecto a los cambios en los cambios en las pautas, ha señalado que el tener una vacuna en tan corto espacio de tiempo tiene sus inconvenientes, en este caso los cambios motivados por los resultados de los ensayos clínicos.



Vergeles, que ha asegurado que él prefiere "asumir los riesgos" que puedan derivarse de la inmunización, ha insistido en que "la mejor vacuna es la que está puesta".



El consejero de Sanidad ha hecho estas declaraciones antes de participar en la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos de Badajoz, en la que han participado representantes de los órganos colegiales de los facultativos de toda Extremadura y Portugal, a quienes ha felicitado por la iniciativa, porque "ni el conocimiento, ni la salud pública, ni disponer cada vez de más y mejores profesionales y especialistas entiende de fronteras, y por supuesto, menos de rayas".



Así, y aunque reconoce que se ha limitado la colaboración que se tenía gracias a convenios sobre cirugía pediátrica o la oncología radioterápica, aún quedan campos en los que se puede colaborar, entre los que ha citado el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, o la formación de profesionales, la innovación, investigación y también la aplicación de los fondos europeos como el Next Generation o el Interreg Poctep, para "cualquier nivel de atención a los pacientes a uno y otro lado de la raya".