Sophia Loren, su amor 'imposible' con Carlo Ponti

Si hablamos de una diosa del cine internacional, no nos podemos referir a otra persona que no sea Sophia Loren, una diva en esencia que todavía sigue dando de qué hablar. Su carrera comenzó en 1950 cuando un joven productor de cine, Carlo Ponti, se quedó engatusado con la profesionalidad de la actriz.



Si hablamos de una diosa del cine internacional, no nos podemos referir a otra persona que no sea Sophia Loren, una diva en esencia que todavía sigue dando de qué hablar. Su carrera comenzó en 1950 cuando un joven productor de cine, Carlo Ponti, se quedó engatusado con la profesionalidad de la actriz.



Una mujer que no solo deslumbró ante las cámaras por su manera de interpretar, sino también por ese físico con el que enamoró a todo su público en los años 50 y 60. De hecho, a día de hoy sigue siendo una mujer de lo más coqueta, que cuida su imagen pública como la que más y demostrando el mito de un personaje cinematográfico.



Sophia Loren siempre fue de armas tomar, empoderada y decidida, a la que la prensa respeta gracias a la buena relación que siempre ha tenido con ellos. Eso sí, buscó el sentimiento de protección en los brazos de su marido, Carlo Ponti, quién nunca se sintió en un segundo plano porque supo respetar el interés social que suscitaba la actriz.



Carlo Ponti lo tuvo difícil, estaba casado y con dos hijos cuando se enamoró de Sophia, pero eso no fue un impedimento. En 1956 la actriz llegó a España para rodar una película y enamoró a Cary Grant, un actor que hizo todo lo posible por conseguir el amor de Sophia, pero que se quedó esperando en solitario ya que su amada tenía claro con quién quería estar.



Cuando Ponti se enteró del acoso que sufrió Sophia, supo que debía hacer: cumplir la promesa de amor que tenía con ella. Fue en 1957 cuando concertó una boda con la actriz en México, ya que en Italia el divorcio estaba prohibido. Años más tarde, en el 66 formalizaron su amor y con ello, su nacionalidad francesa, casándose en Paris