Quartararo mejor tiempo; Martín sufre una fuerte caída

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

Madrid, 17 abr (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) consiguió el mejor tiempo en la tercera tanda de pruebas libres para el Gran Premio de Portugal de MotoGP en el circuito de Portimao, en el que el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) sufrió una fuerte caída que obligó a su traslado en ambulancia a la clínica del circuito.

Martín se fue por los suelos en la curva siete del trazado lusitano y requirió de las asistencias médicas del circuito para poder ser evacuado en camilla y ambulancia a la clínica del circuito para evaluar el alcance de sus lesiones.

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) intentó entrar en la segunda clasificación directa pero no logró su objetivo y acabó decimoquinto, aunque no fue el único "piloto insigne" que acabó fuera de la Q2, pues tampoco lograron su objetivo Alex Márquez (Honda RC 213 V), el campeón del mundo en título Joan Mir (Suzuki GSX RR), Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) o Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).

La tercera sesión de entrenamientos comenzó con el registro de 1:39.866 -el único piloto en rodar en ese segundo- protagonizado el primer día por el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) como referencia en lo más alto de la tabla, si bien "por detrás", algunos pilotos que el primer día no habían estado demasiado acertados mejoraron rápido.

Ese fue el caso de los italianos Valentino Rossi y Franco Morbidelli, compañeros en la escudería satélite de Yamaha, que lograron bajar rápido sus tiempos del primer día, aunque a ninguno de los dos les sirvió, inicialmente, para meterse en la segunda clasificación directa.

En su segunda vuelta rápida Morbidelli pasó de la undécima a la novena plaza y poco después a la tercera, en tanto que el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), octavo ayer, se colocó segundo con 1:40.008.

Mientras, Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), continuó tranquilo con su propio proceso de "regreso" a la competición, completando sus tandas de vueltas adaptándose y recuperando las sensaciones con su moto, sin que aparentemente prestase demasiada atención a su mejor tiempo, al menos hasta los minutos finales.

El japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), que ayer sufrió una fuerte caída en plena recta de meta, donde se alcanzan los 330 km/h., intentó completar la tercera tanda libre, pero las molestias en el pecho como consecuencia del golpe que se propinó, hicieron necesaria la asistencia médica del doctor Ángel Charte durante la sesión.

Como Nakagami, el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), también se fue al suelo cuando había montado neumático nuevo para intentar su vuelta rápida, por lo que hoy tenía esa asignatura pendiente y antes de cumplirse el ecuador de la sesión ya estaba tercero, con 1:40.044, si bien fue de los primeros en montar neumático blando, lo que una vuelta más tarde le permitió encaramarse a la primera plaza al rodar en 1:39.690.

Pero las "hostilidades" no habían hecho más que comenzar y el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) fue el primero en avisar del "cambio de ritmo" al rodar en 1:39.345 para situarse líder de la tabla de tiempos, si bien poco después Fabio Quartararo le doblegó al rodar en 1:39.044.

Marc Márquez, en su primer intento de vuelta rápida, consiguió rodar en 1:40.056, y eso que durante ese giro tuvo un par de susto, el más "gordo" de ellos en la curva doce, si bien tras él eran muchos los pilotos que estaban ya en modo "time attack" y que volvieron a devolver al piloto de Repsol Honda a su "casilla de salida" en el duodécimo puesto.

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) que ayer fue último de la sesión, tampoco estuvo demasiado afortunado al sufrir una muy fuerte caída en la curva siete que le mantuvo conmocionado en la grava e hizo necesaria la intervención médica y por ello mostrar bandera roja para que el piloto pudiese ser atendido.

Esa bandera roja trastocó por completo el desarrollo final de la sesión, dejando a todos con la sola opción de intentar una vuelta rápida, mientras el piloto madrileño de San Sebastián de los Reyes era trasladado consciente en ambulancia hasta la clínica del circuito.