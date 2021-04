Quartararo consigue la 'pole' en Portugal, Marc Márquez saldrá sexto

El francés Fabio Quartararo (Yamaha) logró la undécima pole position de su carrera en MotoGP, delante del español Alex Rins (Suzuki) y del también galo Johann Zarco (Ducati-Pramac), este sábado en Portimao, en el Gran Premio de Portugal, donde el español Marc Márquez, en su regreso a la competición, saldrá sexto.

Quartararo estimó de todas maneras esta pole "merecida a medias", ya que el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) firmó un mejor crono, anulado por haberlo realizado con bandera amarilla en la sesión.

"Me siento bien. Sé qué ritmo puedo llevar", señaló el piloto francés.

Álex Rins, para quien la sesión de clasificación no son un punto fuerte y que acostumbra a ganar terreno en carrera, aspirará el domingo a la victoria aunque es cauto.

"Tenemos también un buen ritmo, pero no tanto como Fabio. Veremos qué puedo hacer", afirmó el español.

De regreso tras nueve meses de ausencia por lesión, el también español Marc Márquez (Honda) partirá en la sexta posición de la parrilla de salida, el domingo a las 13h00 locales (12h00 GMT).

Márquez compartirá la segunda línea con el australiano Jack Miller (Ducati) y el italiano Franco Morbidelli (Yamaha-SRT).

El piloto catalán se fracturó el húmero derecho en la primera carrera de la temporada de 2020, el pasado julio, y desde entonces ha tenido tres operaciones, entre julio y diciembre. Se perdió todo el pasado curso por este problema y también las dos primeras citas, ambas en Catar, en este 2021.

El viernes, en medio de una gran expectación en este circuito del Algarve, regresó a la pista y consiguió ya entonces el sexto puesto en el día de ensayos libres.

Tras los últimos ensayos libres, el sábado por la mañana, Márquez tenía apenas el decimoquinto crono y por eso tuvo que empezar desde la Q1 en la sesión de clasificación. Los diez primeros de la clasificación combinada de todos los ensayos libres obtienen su pasaje directo a la última manga de las clasificaciones.

"Me he sentido menos bien que ayer (viernes), pero es normal. Los médicos y mi fisioterapeuta se lo esperaban. Lo importante es que el hueso no me duele. Son los músculos (los que no están al nivel máximo)", explicó.

"La gran pregunta ahora es la carrera, 25 vueltas (114,8 km) son muchas. Sé que no me voy a divertir, que voy a sufrir", vaticinó.

- Mir, en tercera línea -

En la tercera línea de la parrilla estarán el español Aleix Espargaró (Aprilia), el debutante italiano Luca Marini (Ducati-Avintia), medio hermano de Valentino Rossi, y el actual campeón, el español Joan Mir (Suzuki).

Mir tuvo que cambiar de jefe de mecánicos este fin de semana, ya que quien ocupa habitualmente este papel dio positivo al covid-19 antes del gran premio.

Vencedor el año pasado en su tierra, el portugués Miguel Oliveira (KTM) debió contentarse de la décima plaza, delante de Bagnaia y del vencedor de la primera manga de 2021, el español Maverick Viñales (Yamaha).

Lejos de lograr buenas prestaciones desde el inicio de la temporada y de su llegada a Yamaha-SRT, procedente de la escudería de fábrica de la marca japonesa, el italiano Valentino Rossi fue decimoséptimo.

El japonés Takaaki Nakagami (Honda-LCR), con problemas en el esternón y de la clavícula derecha tras una caída el viernes por la tarde, no participó en las calificaciones y se verá si el domingo es capaz de remontar en carrera.

El español Jorge Martín (Ducati-Pramac), dañado en la cabeza, en una mano y en un tobillo tras un accidente en los terceros ensayos libres, es baja para la carrera y será operado en Barcelona en los próximos días.

En la Moto2, la 'pole' fue para el británico Sam Lowes (Kalex) y en la Moto3 para el italiano Andrea Migno (Honda).

