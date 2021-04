Pelé anuncia el lanzamiento de su primera colección de NFT en plataforma digital

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé. EFE/ Sebastiao Moreira/Archivo

Sao Paulo, 16 abr (EFE).- Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' anunció este viernes el lanzamiento de su primera colección de NFT (Non-Fungible Token o token criptográfico) en una plataforma especializada en arte digital.

"Mis amigos, me alegro en anunciar que Ethernity está lanzando un NFT legendario en mi homenaje. Me parece genial ser inmortalizado de esa forma. ¡Vaya honor!", escribió el Rey del Fútbol en su cuenta de Twitter.

La colección, creada por los artistas Kingsletter y Visual Lab, estará disponible a partir del 2 de mayo próximo y tiene el objetivo de inmortalizar los mejores momentos de la carrera del exfutbolista, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos.

A lo largo de sus dos décadas de carrera profesional, Pelé, quien en octubre cumplió 80 años, anotó más de 1.000 goles y ganó tres mundiales (1958, 1962 y 1970).

En los últimos años, ha sido homenajeado en incontables exposiciones, películas, canciones y documentales, el más reciente lanzado el pasado febrero.

Ahora, Pelé dejará su huella también en las innovadoras obras NFT, que pueden ser creadas a partir de vídeo, fotos o gifs animados.

"1.282 goles. 1.363 partidos. La más valiosa figurita de intercambio del fútbol. El primer NFT auténtico", señaló la empresa en un vídeo promocional, en el que hace referencia a las tarjetas de jugadores del pasado que marcaron generaciones enteras.

Los NFT son una nueva suerte de arte digital, original y exclusivamente binaria que se valen de la tecnología de "blockchain", la misma que sostiene a las criptomonedas.

Crean un registro inalterable de un contenido digital único y que no puede ser copiado sin perder su firma criptográfica de autenticidad, a la que todo el mundo tiene acceso en internet y que permite verificar la proveniencia de ese contenido.