"No nos alcanzó el nivel", lamenta Marcelino

El técnico del Athletic de Bilbao, Marcelino García Toral, se declaró "triste y decepcionado" tras perder este sábado su segunda Copa del Rey consecutiva, afirmando que "no nos alcanzó el nivel".

"Nos encontramos tristes, decepcionados por no haber competido a nuestro máximo nivel otra vez, el Barça ha sido superior y ha ganado de forma merecida", dijo Marcelino en rueda de prensa tras la final perdida 4-0 con el equipo azulgrana.

"Para ganar una final hay que hacer mucho más que lo que hicimos en esta final, es muy importante llegar a finales, pero luego hay que competirlas y hoy no lo hemos hecho, lo hicimos hace tres meses (en la Supercopa), pero hoy no fuimos capaces", afirmó.

"Tenemos que elevar nuestro nivel competitivo de forma continua y no esporádicamente", argumentó Marcelino, afirmando que, como entrenador, "seguro que hice muchas cosas mal y me considero máximo responsable de esta derrota".

El técnico de los 'Leones' defendió, sin embargo, a sus jugadores.

"Estoy orgulloso de estos futbolistas, en su cabeza estaba la máxima ilusión por ganar, pero no nos salen las cosas y los rivales nos superaron. Hay que aceptarlo, intentar llegar a otra final y competirla con un nivel máximo de carácter y ambición", aseguró.

"No es lógico que encajemos cuatro goles en trece minutos, puede suceder, porque es el Barcelona, que te metan un gol, pero no cuatro en este periodo", dijo.

"Y si te los metes, tienes que felicitarlo y admitir que no has mostrado nivel competitivo, el Barça ganó porque fue claramente superior, hoy no nos alcanzó el nivel y tendremos que trabajar muy duro todos los días para elevar ese nivel", concluyó.

