New York Knicks logra la victoria frente a Dallas Mavericks por 109-117

New York Knicks logró ganar a domicilio a Dallas Mavericks por 109-117 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de ganar fuera de casa a Memphis Grizzlies por 113-114, mientras que los visitantes también consiguieron la victoria fuera de casa frente a New Orleans Pelicans por 106-116, por lo que tras este resultado acumularon seis triunfos seguidos. New York Knicks, con este resultado, se queda con una de las plazas de acceso a los Play-off con 30 partidos ganados de 57 jugados. Por su parte, también Dallas Mavericks, tras el partido, se quedaría por ahora fuera de los puestos de Play-off con 30 victorias en 55 partidos disputados.

El primer cuarto tuvo varios cambios de líder en el luminoso, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 11-2 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo visitante y terminó con un resultado de 25-34. Posteriormente, durante el segundo cuarto el equipo local recortaba distancias en el marcador, el cual finalizó con un resultado parcial de 27-22. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 52-56 en el electrónico.

En el tercer cuarto nuevamente hubo varios cambios de líder en el marcador, el cual acabó con un resultado parcial de 27-27 (79-83). Por último, en el último cuarto el equipo visitante consiguió distanciarse en el luminoso, elevó la diferencia hasta un máximo de 12 puntos (82-94) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 30-34. Tras todo esto, el duelo finalizó con un resultado de 109-117 a favor de New York Knicks.

Durante el partido, destacaron Julius Randle y RJ Barrett por su participación en el encuentro, tras conseguir 44 puntos, siete asistencias y 10 rebotes y 24 puntos, dos asistencias y ocho rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Luka Doncic y Kristaps Porzingis, con 22 puntos, 19 asistencias y ocho rebotes y 23 puntos, una asistencia y 12 rebotes respectivamente.

En la próxima jornada de la NBA, Dallas Mavericks se enfrentará a Sacramento Kings en el Centro American Airlines. Por su parte, New York Knicks se enfrentará a New Orleans Pelicans en el Madison Square Garden.