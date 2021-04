María Patiño no puede contener las lágrimas al escuchar a Rocío Carrasco

17/04/2021 MARÍA PATIÑO. MADRID, 17 (CHANCE) El testimonio de Rocío Carrasco está consiguiendo que saquemos nuestra parte más emocional a relucir. Eso es lo que le ha pasado a María Patiño, que cuando ha escuchado un fragmento inédito del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' en el que hablaba de sus padres, no ha podido evitar las lágrimas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



El testimonio de Rocío Carrasco está consiguiendo que saquemos nuestra parte más emocional a relucir. Eso es lo que le ha pasado a María Patiño, que cuando ha escuchado un fragmento inédito del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' en el que hablaba de sus padres, no ha podido evitar las lágrimas.



Minutos más tarde, la presentadora de televisión ha confesado que: "Las palabras de Rocío revuelven cosas, cada uno esta historia la estamos viendo desde la perspectiva de cada uno. Hay cosas que te llegan más y otras menos, concretamente estas palabras que no había visto hasta ahora me han emocionado".



Y es que el testimonio de Rocío Carrasco no solamente ha revolucionado a la opinión pública, sino que a lo largo de sus emisiones hemos visto a muchos rostros conocidos de televisión emocionados en los platós por las palabras de la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco.



Muchos años hablando de ella con adjetivos como 'mala madre' y 'mala persona' y ahora todos nos estamos dando cuenta que no todo era cómo creíamos. Una situación para reflexionar y entender el dolor que tiene dentro Rocío Carrasco, quien estará el próximo miércoles en el plató con Carlota Corredera para hablar de estas cosas.