Maduro reitera el llamado contra el "acaparamiento" de vacunas anticovid

Caracas, 16 abr (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este viernes el llamado contra el "acaparamiento" de vacunas anticovid por parte de grandes países y remarcó su petición para que estos fármacos se conviertan en un bien de uso público.

"Desde Venezuela acompañamos la denuncia que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la monopolización, del acaparamiento y de la especulación de las guerras de vacunas en el mundo", dijo Maduro en un acto para celebrar los 18 años de la misión Barrio Adentro, un programa social de salud.

Según Maduro, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció hoy este acaparamiento de vacunas.

El mandatario manifestó, en ese sentido, su clamor para que "se haga realidad el llamado de importantes líderes y las vacunas se conviertan en un bien de uso público".

"Hay 26 países del mundo donde no ha llegado ni una vacuna porque la tienen acaparada, monopolizada y hay una guerra geopolítica y una guerra comercial alrededor de las vacunas. Se han creado los mercados secundarios, terciarios de las vacunas donde las vacunas las venden tres o cuatro veces más caras", agregó.

Asimismo, se refirió al avance del proceso de vacunación y dijo que hasta el momento se ha inmunizado a "buena parte" del personal de salud y a docentes, y que se están "dando pasos" para vacunar a las personas mayores de 60 años con algún tipo de enfermedad. , sin brindar datos precisos.

Sin embargo, una vez más, no se refirió a los políticos vacunados, entre ellos los diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y él mismo, uno de los primeros en ser vacunado en el país.

Recordó que espera inmunizar a la población con vacunas de Cuba -todavía inexistente, ya que está en período de prueba-, China, Rusia y el mecanismo Covax.

Por último, se refirió a la ozonoterapia y dijo que va a iniciar un plan de "masificación" de la misma en todos los centros dependientes de la misión Barrio Adentro, los cuales, reconoció, se encuentran, en muchos casos, "cerrados".

"La ozonoterapia tiene diversos usos, no solo el uso para mejorar la condiciones de los pacientes, ya comprobando, que tienen covid-19", indicó.

Esta última propuesta se une a una infusión de malojillo -recomendada por Maduro para la lucha contra la covid-19 al comienzo de la pandemia-, la cloroquina, cuyos elogios por parte del mandatario llegaron meses después, y el carvativir, un supuesto antiviral sin aval clínico reconocido, de venta en las farmacias venezolanas, a pesar de la falta de garantías.

Venezuela cuenta, hasta el momento, con 800.000 vacunas contra el coronavirus, 300.000 de la rusa Sputnik V y 500.000 de la china Sinopharm.

El país caribeño acumuló hasta el jueves 1.853 fallecidos y 179.365 casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia, según el Gobierno.