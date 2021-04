Los extranjeros apuran el fin de fiesta inmobiliario en Portugal

Calles vacías en la Baixa de Lisboa. EFE/Irene Barahona/Archivo

Lisboa, 17 abr (EFE).- Invertir en inmuebles de lujo en Lisboa, Oporto y el litoral a partir del 1 de enero de 2022 ya no dará acceso a un "visado dorado", un mecanismo que disparó la inversión extranjera en los últimos años. Con pocos meses restantes para mover ficha en estas zonas, los foráneos han multiplicado su interés.

Es una de las principales puertas de entrada para personas de alto poder adquisitivo de terceros países: las "golden visa". Creadas en 2012, se otorgan por inversiones inmobiliarias superiores a 500.000 euros, a quienes transfieren al menos un millón de euros a Portugal o crean diez o más puestos de trabajo.

De las tres opciones, la inmobiliaria ha sido la reina. Por esta vía se han concedido 9.042 de los 9.625 visados dorados emitidos desde 2012 hasta el pasado marzo, según datos del Servicio de Extranjeros y Fronteras portugués.

El inmobiliario ha captado una inversión que ronda 5.213 millones de euros en ese periodo, muy lejos de los 551 millones que entraron en Portugal por transferencia de capitales desde que existe esta herramienta.

Los beneficiarios proceden sobre todo de China (4.868 visas), Brasil (1.007), Turquía (461), Sudáfrica (397) y Rusia (370). Con ellos llegaron espectaculares renovaciones de edificios lisboetas y acabados de lujo que contribuyeron al exorbitante encarecimiento del metro cuadrado.

Ahora se pretende poner coto a esa presión que asfixia a Lisboa, Oporto y el codiciado litoral portugués. A partir de enero, las "golden visa" quedarán limitadas al interior del país, región muy afectada por la despoblación, y a los archipiélagos de Madeira y Azores.

Es el más importante de los cambios que vivirá el sistema en pocos meses, que despiertan interés entre inversores decididos a actuar rápido.

HONG KONG ACELERA

"Hay un aumento desde el mercado de Hong Kong", afirma a Efe la abogada Lai Leng Ng, del despacho Rato, Ling, Lei & Cortés, establecido en Macao y con una oficina en Lisboa.

Esta situación les ha hecho conocer en profundidad el interés del mercado chino por invertir en Portugal, especialmente en el área inmobiliaria. "El pico fue en 2015", recuerda la letrada, y fue decayendo desde entonces en paralelo al ascenso de pedidos de información que les llega desde Hong Kong.

"Por la inestabilidad en Hong Kong las personas quieren salir y buscan varias posibilidades en Estados Unidos o Australia, pero descubrieron que Portugal podría ser un sitio para vivir y a partir de ahí empezó la búsqueda", cuenta.

Su interés se ha disparado desde que empezaron el pasado agosto los rumores de que los requisitos de las "golden visa" iban a cambiar: reciben un 50 % más de consultas.

Les explican que con el nuevo régimen podrán tener la visa si su inversión en Lisboa es para inmuebles comerciales como oficinas, y que si optan por transferencia de capital deberán enviar no ya un millón de euros, sino 1,5 millones, los otros cambios relevantes además de restringir los inmuebles al interior e islas.

También percibe un "aumento de la demanda aprovechando el régimen que cierra", dice Vasco Rosa da Silva, fundador de Kleya, que asesora a inversores y empresarios, entre otros, que desean vivir o invertir en Portugal.

ANTICIPAR DECISIONES

En el caso de Kleya, notan más demanda "en el corto plazo" en inversores interesados en el litoral para "hacer ya las transacciones y anticipar sus decisiones". Trabajan fundamentalmente con estadounidenses, canadienses y clientes asiáticos y de Oceanía, sobre todo Nueva Zelanda.

Los datos oficiales le dan la razón. Tras bajar el ritmo paulatinamente desde el verano, las "golden visa" concedidas escalan desde que empezó 2021, pasando de 55 en enero a 100 en febrero, un número que no se veía desde el periodo estival.

Da Silva es optimista: "el inmobiliario comercial y hotelero sigue siendo permitido y hay operadores que pueden pasar la inversión para actividades hoteleras. Va a permitir seguir atrayendo la demanda".

Además, destaca que Portugal "tiene factores como la seguridad, muy importantes para captar inversiones".

"Esos cambios no hacen desistir", concluye este experto, que ve también oportunidades de que con las nuevas "golden visa" despegue el interior del país.

Cynthia de Benito