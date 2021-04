Laura Ponte se sincera y habla de cómo le ha afectado la pandemia

17/04/2021 LAURA PONTE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



En un momento en el que parece que empezamos a ver la luz al final del túnel, son muchos los famosos que están empezando a sonreír de nuevo al ver que si vida profesional vuelve a empezar a rodar. Nosotros, hemos hablado con Laura Ponte para saber cómo se encuentra y cómo ha pasado estos meses y esto es lo que nos ha contado.



Laura Ponte asegura que la pandemia le ha afectado igual que a los demás: "Estamos todos en el mismo barco, deseando que pase todo esto y que salgamos adelante porque profesionalmente, no solo a mí, a muchísima gente le ha afectado, tengo buena fe en momentos como estos es cuando la gente hace más equipos" y confiesa que hay que aprovechar este momento para pensar en todo: "estamos en un momento de reflexión, tengo amigos que me dicen que estaba ensayando para esto toda la vida. Siento que hay se han rebajado los egos de mucha gente y es el momento en el que la gente tiende la mano".



Laura desvela que es una mujer esperanzadora: "Yo siempre veo la luz, la vida sigue, da igual dónde esté, sino me pondré hacer otra cosa" y en cuanto al ámbito familiar, confirma que están todos bien pero: "Hemos perdido a gente y en situaciones en las que te das cuenta lo duro que es no poder moverte de casa" y manda un mensaje a toda la población: "hay que cuidarse mucho y tener respeto para los demás".