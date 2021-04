La detonación de un explosivo provoca incidente de la planta nuclear de Irán

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/Archivo

Teherán, 17 abr (EFE).- La detonación de un explosivo provocó el incidente eléctrico en la instalación nuclear de Natanz y no se ha reportado ningún ataque cibernético, confirmó este sábado la televisión estatal de Irán.

"Una pequeña explosión destruyó una pequeña parte de la ruta de suministro de energía a la sala de centrifugadoras", detalló la web oficial de la televisión estatal de Irán, que citó "las imágenes de la escena, proporcionadas por fuentes de seguridad".

"La explosión fue causada por un artefacto explosivo y no se reportó ningún ataque cibernético", agregó y aseguró que "el proceso de sustitución de las centrifugadoras dañadas está en curso".

La instalación nuclear de Natanz, está situada en el centro de Irán, tiene unos 100.000 metros cuadrados y es subterránea para evitar ataques.

En el incidente que tuvo lugar el pasado domingo, 11 de abril, "cientos de centrifugadoras" para enriquecer uranio fueron destruidas, según los informes del país que no detallan el numero exacto de las centrifugadoras dañadas, pero afirman que han sido de la primera generación y aseguran que el incidente no ha causado heridos ni contaminación.

Irán ha responsabilizado a Israel del ataque, país que por ahora no ha negado ni confirmado haber estado involucrado en ello.

Asimismo la televisión iraní transmitió este sábado y por primera vez, la imagen del supuesto "autor principal" del sabotaje en instalación Natanz, un hombre llamado Reza Karimí de 43 años.

Según las explicaciones en la televisión, Karimí que fue identificado por agentes de la inteligencia del país, "antes del incidente ha huido al exterior y se están tomando las medidas necesarias para devolver a este saboteador por vías legales", sin dar más detalles del hombre..

Respecto a los daños, previamente el jefe de la agencia atómica iraní, Alí Akbar Salehí, había subrayado que "el enriquecimiento (de uranio) nunca paró en Natanz" y que solo una de las salas de la instalación sufrió daños por el sabotaje"

En respuesta al sabotaje llevado a cabo en Natanz, Irán aseguró que va a reemplazar las centrifugadoras dañadas que eran de la primera generación, IR1, con avanzadas y además ayer Irán logró producir por primera vez uranio enriquecido a una pureza del 60 %, el más alto nivel hasta la fecha.

El incidente de Natanz se produjo pocos días después de que se reunieran en Viena representantes de Irán y del resto de países signatarios del acuerdo nuclear (Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania).

En estas conversaciones, que continuarán esta semana para eliminar las sanciones estadounidenses y lograr que Irán vuelva a cumplir con todos sus compromisos, participa por primera vez desde su retirada del pacto en 2018 EE.UU., aunque de forma indirecta. EFE

