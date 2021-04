Koeman: "Ganar un título también es importante para mí"

Los jugadores del FC Barcelona posan con el trofeo de campeones tras la final de la Copa del Rey que Athletic de Bilbao y FC Barcelona disputaron en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/ Julio Muñoz

Sevilla, 17 abr (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, admitió la importancia de ganar este sábado, ante el Athletic Club (0-4), la Copa del Rey, su primer título como técnico del conjunto azulgrana.

"Ganar un título también es importante para mí", reconoció Koeman, quien recordó que "cualquier entrenador que está en un club grande depende de los resultados" y él no es una excepción.

"Lo que sucede es que, a veces, me molesta, porque en una semana la tortilla puede cambiar, y eso creo que no es siempre justo, aunque hay que aceptarlo", matizó.

En cualquier caso, el preparador neerlandés se mostró especialmente satisfecho por conquistar esta Copa después de una temporada que no empezó bien para él y en la que, "a pesar de tener mucha gente joven, había que ganar títulos" por la exigencia de un club como el Barça.

"Llegamos con una idea, pero tuvimos que hacer cambios. Y este título también es muy importante para los jugadores, porque desde el primer día han luchado por todo y han tenido que superar muchísimas dificultades. Si alguien merece esta Copa somos nosotros", sentenció.