Jazz superan lesión de Mitchell; Sixers aprovechan la baja de Leonard

EFE/EPA/SHAWN THEW

Houston (EE.UU.), 17 abr (EFE).- El fantasma de las lesiones estuvo presente una jornada más en la NBA y obligó a una mayor lucha para los líderes de conferencia, Utah Jazz y Philadelphia Sixers.

La jornada también dejó la consagración del ala-pívot Julius Randle como estrella en su ciudad natal y la mejor versión del dúo formado por el base Russell Westbrook y el escolta Bradley Beal.

El alero croata Bojan Bogdanovic (24 puntos) y el pívot francés Rudy Gobert (13 tantos y 13 rebotes) surgieron al rescate del Utah al encabezar la remontada que los guió al triunfo de 119-111 frente a los Indiana Pacers tras haber perdido al líder del equipo, el escolta Donovan Mitchell, por lesión.

Mitchell sufrió un esguince del tobillo derecho cuando aun faltaban 8:18 minutos por disputarse del tercer periodo, pero antes de abandonar el campo ya había aportado 22 puntos a los Jazz (42-14), que lograron el segundo triunfo consecutivo y el cuarto en los últimos cinco partidos disputados para seguir de líderes destacados en la Conferencia Oeste y de la liga.

El pívot camerunés Joel Embiid volvió a imponer su poder dentro y fuera de la pintura que le permitió conseguir un doble-doble de 36 puntos con 14 rebotes y los Sixers se impusieron por 106-103 a Los Angeles Clippers, que jugaron sin su estrella, el alero Kawhi Leonard y acabaron con su racha de siete triunfos seguidos, la mejor que había en la NBA al comenzar la jornada.

El alero turco Furkan Korkmaz anotó otros 18 puntos y el base australiano Ben Simmons se quedó a las puertas de un doble-doble (12 tantos y nueve rebotes) que también ayudaron al triunfo de los Sixers (39-17), el cuarto consecutivo, que los mantiene líderes de la Conferencia Este, un juego de ventaja sobre los Brooklyn Nets (38-18), que también ganaron 130-115 a los Charlotte Hornets.

El alero Kevin Durant aportó un doble-doble de 25 puntos y 11 asistencias, mientras que Joe Harris logró otros 26 tantos que permitieron a los Nets superar la baja del escolta estrella James Harden, que sigue lesionado, y la falta de inspiración encestadora del base Kyrie Irving.

Todo lo contrario de lo que sucedió con Randle que guardó la mejor actuación de la temporada para la visita a su ciudad natal de Dallas y aportó un doble-doble de 44 puntos, 10 rebotes y siete asistencias que permitieron a los New York Knicks ganar a domicilio por 109-117 al equipo de los Mavericks, con su estrella, el base esloveno Luka Doncic, al frente.

Además la victoria de los Knicks (30-27) fue la quinta consecutiva, la mejor racha del equipo neoyorquino en siete años, y la última vez que tuvieron tres juegos por encima del 50% fue el diciembre del 2017, dos meses antes de una lesión de rodilla que terminó con la temporada del pívot letón Kristaps Porzingis, que luego fue traspasado a los Mavericks.

Doncic, que ha perdido protagonismo encestador en su juego individual en favor del resto del equipo, logró un doble-doble de 22 puntos y empató su mejor marca profesional con 19 asistencias, además de capturar ocho rebotes que no impidieron la derrota de Mavericks (30-24), que siguen líderes en la División Suroeste.

Porzingis tuvo también un doble-doble de 23 puntos, 12 rebotes y dos tapones, pero al igual que Doncic no pudo conseguir los tantos decisivos, ni con la magia encestadora de la gran noche de Randle.

La que si tuvieron Westbrook y Beal al combinarse con 66 puntos que permitieron a los Washington Wizard vencer en la prórroga por 117-115 a lo New Orleans Pelicans.

Westbrook (36 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias) acabó el partido a las puertas del que hubiese sido su séptimo triple-doble consecutivo y el vigésimo quinto de la temporada, mientras que Beal aportó 30 tantos, a pesar de tener 0-9 en triples.

Otro especialista que se quedó a las puertas de su decimoquinto triple-doble de la temporada fue el pívot serbio Nikola Jokic que aportó 29 puntos, 16 rebotes y siete asistencias en apenas 27 minutos que estuvo en el campo, pero su equipo de los Denver Nuggets ganaron fácil 99-128 ante los desahuciados Houston Rockets y siguen al asalto del liderato de la Conferencia Oeste con marca de 36-20.

Los Portland Trail Blazers tampoco quieren descolgarse de la elite del Oeste y con el escolta CJ McCollum de líder que anotó 29 puntos vencieron a domicilio 106-107 a los San Antonio Spurs y rompieron racha de dos derrotas consecutivas, a pesar de la ausencia del base All-Star Damian Lillard, lesionado.

Los Memphis Grizzlies (28-26), con el alero Dillon Brooks, que aportó 32 puntos, vencieron a domicilio 115-126 a los Chicago Bulls, a los que también habían ganado el lunes de locales (101-90), y siguen en la lucha por el liderato de la División Suroeste.

El pívot estadounidense dominicano Karl-Anthony Towns con 24 puntos y los Minnesota Timberwolves (15-42) dejaron de tener la peor marca de la NBA al ganar 119-111 a los devaluados Miami Heat y pasarle el testigo a los Rockets (14-42).

La jornada también dejó los triunfos de Detroit que ganó 110-104 a Oklahoma City y Toronto se impuso 113-102 a Orlando.