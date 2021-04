Guatemala decreta estado de prevención por expansión de la covid-19

De acuerdo a las autoridades, Guatemala se encuentra en la tercera ola de la enfermedad, con un aumento de casos y de decesos en las últimas semanas. EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 16 abr (EFE).- El Gobierno de Guatemala anunció este viernes un estado de prevención durante los próximos 15 días en todo el territorio por la expansión del SARS-CoV-2 en las últimas semanas.

La disposición fue divulgada en cadena nacional por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, tras un Consejo de Ministros, y tendrá vigor a partir de este sábado.

Con la medida se limitan las celebraciones, manifestaciones y espectáculos hasta con un aforo de un 25 por ciento, además permitirle a las fuerzas de seguridad disolver cualquier reunión, grupo o protesta.

Además, las autoridades también tendrán la potestad de "exigir" sus "documentos" a quienes "viajen en el territorio".

El Gobierno guatemalteco amplió además la prohibición de consumo de alcohol en lugares públicos, anteriormente permitida de seis de la mañana hasta las nueve de la noche y ahora establecida hasta las seis de la tarde.

Sin embargo, sigue siendo permitido comprar alcohol hasta las 8 de la noche para consumo privado.

Giammattei explicó que "tomarse un trago" no es problema, pero "al tercer trago ya todos son abrazos y se quitan la mascarilla".

"No estamos cerrando el país", añadió el gobernante, quien aseguró que "nuestra economía va bien" e instó a los "jóvenes" a no salir para "cuidar" a la gente mayor.

El estado de prevención, que contempla la ley de orden público, ya había sido decretado el pasado 29 de marzo en cinco departamentos del país para contener una posible caravana migrante.

La última actualización de datos del Ministerio de Salud sobre la pandemia este viernes señala que Guatemala ha contabilizado 7.160 muertes por la covid-19, incluidos 40 en las últimas 24 horas.

Un informe divulgado en marzo pasado por la organización no gubernamental Laboratorio de Datos señaló que en un año de pandemia murieron más de 15.000 personas por la covid-19, de acuerdo a datos del Registro Nacional de Personas (estatal).

La diferencia entre los datos oficiales obedece a que el Registro Nacional de Personas tiene más cobertura que el Ministerio de Salud.

Las autoridades sanitarias detectaron 1.973 casos el jueves y suman 210.667 casos positivos en poco más de 13 meses de pandemia.

La semana pasada, las autoridades informaron la detección de la variante californiana del SARS-CoV-2 en al menos siete pacientes, estudiados entre septiembre de 2020 y enero de 2021.

La ministra de Salud, Amelia Flores, dijo a periodistas que la "cepa californiana" es un "20 % más transmisible que la original" y que registra un contagio más rápido del virus.

De acuerdo a las autoridades, Guatemala se encuentra en la tercera ola de la enfermedad, con un aumento de casos y de decesos en las últimas semanas.

El primer caso del SARS-CoV-2 en Guatemala fue detectado el 13 de marzo de 2020 y el primer fallecimiento debido al virus fue dos días después, el 15 de marzo del mismo año.